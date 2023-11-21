"القاهرة الإخبارية": إخلاء 5 مدارس فى مدينة جباليا خشية قصف الاحتلال

قالت مراسلة “القاهرة الإخبارية” منى أبوعوكل، إن الاحتلال يهدف إلى تعطيل المؤسسات المتعلقة بالبنية التحتية حتى لا تعود الحياة في غزة بعد انتهاء الحرب، لذا هناك استهداف عمدي للمدارس والمستشفيات الفلسطينية.

الإبادة الجماعية

أضافت أبوعوكل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “منتصف النهار” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن استهداف المدارس الهدف منه ترويع المواطنين الذين تركوا منازلهم للاحتماء في المدارس والمستشفيات، وبالتالي نتيجة هذا الاستهداف العمدي للمناطق المكتظة بالمواطنين الفلسطينيين فقد الشعب الفلسطيني عددًا كبيرًا من أبنائه، حيث تشير الإحصائيات الحالية إلى استشهاد أكثر من 19 ألف مواطن فلسطيني على أيدي الاحتلال في هذه الغارات الأخيرة.

وتابعت أن ما تقوم به إسرائيل هو تهجير قسري للشعب الفلسطيني من خلال القصف العنيف بشكل محكم ومتعمد، حيث يقوم الاحتلال بقصف المناطق التي يوجد بها أكبر عدد ممكن من المواطنين.

بطش الاحتلال

أشار إلى أنه تم إخلاء 5 مدارس في جباليا نتيجة تحذير القوات الإسرائيلية لهذه المنطقة وبالتالي الشعب الفلسطيني لا يعلم الآن أين يذهب من بطش الاحتلال.