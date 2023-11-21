القاهرة الإخبارية: مجمع ناصر هو المستشفى الوحيد المهيأ لاستقبال المصابين

قالت منى عوكل، مراسلة “القاهرة الإخبارية”، إن مجمع ناصر هو المستشفى الوحيد المهيأ لاستقبال المصابين.

وأكدت أن دبابات الاحتلال الإسرائيلى تواصل حصار المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، فيما تتجدد القصف في محيط المشفي ليعمل ذلك إلى فصلها عن محيطه تماما، مشيرة إلى قصف مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، مشيرة إلى تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بالقطاع.

عدوان إسرائيل على قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانه المدمر على قطاع غزة، لليوم 46 على التوالي ما أدى إلى استشهاد أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و550 امرأة، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة، 70% منهم أطفال ونساء.