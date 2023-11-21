الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: مجمع ناصر هو المستشفى الوحيد المهيأ لاستقبال المصابين

حصار المستشفى الإندونيسى
حصار المستشفى الإندونيسى

قالت منى عوكل، مراسلة “القاهرة الإخبارية”، إن مجمع ناصر هو المستشفى الوحيد المهيأ لاستقبال المصابين.

وأكدت أن دبابات الاحتلال الإسرائيلى تواصل حصار المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، فيما تتجدد القصف في محيط المشفي ليعمل ذلك إلى فصلها عن محيطه تماما، مشيرة إلى قصف مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، مشيرة إلى تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بالقطاع.

عدوان إسرائيل على قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانه المدمر على قطاع غزة، لليوم 46 على التوالي ما أدى إلى استشهاد أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و550 امرأة، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة، 70% منهم أطفال ونساء.

إسرائيل قطاع غزة مجمع ناصر المستشفى الأندونيسي مستشفى كمال عدوان خان يونس الإحتلال الإسرائيلي

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