وزارة الاقتصاد الفلسطينية: الاحتلال أغلق 255 منشأة اقتصادية بحوارة منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت نحو 255 منشأة اقتصادية في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، منذ بدء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، الأمر الذي كبدها خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة، وذلك وفقًا لفضائية "الغد".

حصار اقتصادي وسياسة عقاب جماعي تنفذها سلطات الاحتلال

ويحسب وكالة فلسطين الرسمية، اعتبر مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس، بشار الصيفي، قرار الاحتلال بالسماح لـ45 محلًا تجاريًا وصناعيًا فقط من أصل أكثر 300 محل بالعمل في الشارع الرئيس للبلدة الذي يتواجد فيه أكثر من ثكنة عسكرية وحاجز، يأتي ضمن الحصار الاقتصادي وسياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

ومنذ 46 يومًا، تعاني بلدة حوارة من إغلاق متواصل ومنع التجول تفرضهما سلطات الاحتلال على المحلات التجارية والصناعية والطبية، ما كبد أهالي البلدة والتجار خسائر اقتصادية فادحة، فاضطر بعضهم إلى الذهاب وفتح محلاتهم في مكان آخر.

وجدير بالذكر أن حاجز حوارة ومفرق بيتا مغلقان حتى الآن، ما جعل أهالي حوارة في "سجن كبير"، ولا يُسمح أيضًا لأي مواطن من البلدة بالحركة داخلها.