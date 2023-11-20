الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الإحصاء الفلسطينى": الأرقام المعلنة للوفيات بغزة هى الحد الأدنى لما تم تسجيله

علا عوض، رئيسة الجهاز
علا عوض، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

قالت علا عوض، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن فلسطين تسجل الحد الأدنى فقط من أعداد الوفيات بغزة، وأن العديد من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض وآخرين لم يتم التعرف عليهم.

 نستند في إحصاء الوفيات بقطاع غزة إلى أعداد الشهداء الذين يصلون إلى المستشفيات

وتابعت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب الجرائم في قطاع غزة، مشيرة إلى أننا نستند في إحصاء الوفيات بقطاع غزة إلى أعداد الشهداء الذين يصلون إلى المستشفيات.

وأضافت، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نزوح نحو ثلث سكان شمال غزة إلى مناطق متفرقة بـ قطاع غزة.

قطاع غزة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي فلسطين إسرائيل شمال غزة

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