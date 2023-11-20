"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى لأحد الأطفال الخدج الفلسطينيين أثناء نقله لمصر

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" اللقطات الأولى لأحد الأطفال الخدج الفلسطينيين أثناء نقله من سيارات الإسعاف الفلسطينية لسيارات الإسعاف المصرية المجهزة لاستقبالهم.

ويصل عدد الأطفال الذين تستقبلهم مصر من قطاع غزة إلى 29 طفلا خديجا سيتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام والشيخ زويد وبئر العبد.

وسيتم نقل 12 طفلا حالتهم الصحية في غاية الصعوبة جوا ويحتاجون إلى سرعة النقل، وبالتالي ستخصص حضانات للصعود إلى الطائرات ومعها أطباء متخصصون مرافقون لهؤلاء الأطفال، بجانب 17 طفلا سيُنقلون برا إلى مستشفيات القاهرة، والباقين داخل مستشفيات العريش.