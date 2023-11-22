الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المدير التنفيذى لـ"حياة كريمة": المرحلة الثانية من المبادرة ستبدأ فى موعدها

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة الرئاسية تخدم ملايين المصريين، والمواطنون في المدن أصبحوا يعيشون في رفاهية نتيجة مشروعات المبادرة.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الأولى من “حياة كريمة” قاربت على الانتهاء ومن المقرر البدء في المرحلة الثانية دون أي تأخير، مشيرة إلى أن إدراج القرى يسير كما هو مخطط له وكل المشروعات بدأت تدخل في طور التشغيل.

36 ألف متطوع لحياة كريمة بالقرى 

وتابعت المدير التنفيذي لمؤسسة “حياة كريمة”، المؤسسة تواصل أنشطتها من إنسان لإنسان في جميع المحافظات وتكون دائمًا سباقة بمبادراتها لتكون اسمًا على مسمى وتحاول الوصول للمواطن ومقترحاته من خلال الندوات والاجتماعات، مشيرة إلى أنه يوجد 36 ألف متطوع موجودين في كل قرى مصر ويخدمون أهاليهم.

وأشارت إلى أن المبادرة تصل للمواطن في مكانه دون أن تكبده أى تكاليف مالية أو مجهود وأنشطتها تصله بكرامة وعزة نفس.

مروة فخرى حياة كريمه المرحلة الثانية دون أي تأخير 36 ألف متطوع

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