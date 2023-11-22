الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قوافل طبيبة وأجهزة تعويضية.. أبرز ما قدمته "حياة كريمة" فى ملف الصحة (صور)

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

إنجازات كبيرة قدمتها مبادرة "حياة كريمة" في ملف الصحة على مدار السنوات الأربع الأخيرة، منذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاقها في عام 2019 ضمن التحوّل للجمهورية الجديدة التي تهدف لتحسين حياة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة.

المبادرة الرئاسية التي تستهدف «التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر» وفقًا للموقع الرسمي للمبادرة، تعتمد أيضًا على «تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم».

بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها 

وذكرت المبادرة عبر موقعها أنها تقدم خدمات طبية من بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر الطبية.

مبادرة حياة كريمة قامت ببناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها بالأجهزة والكوادر الطبية
مبادرة حياة كريمة قامت ببناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها بالأجهزة والكوادر الطبية
مبادرة حياة كريمة قامت ببناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها بالأجهزة والكوادر الطبية

قوافل طبية وأجهزة تعويضية

كما تشمل مجهودات مبادرة حياة كريمة إطلاق قوافل طبية وتُقدم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية (سماعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات، وغيرها من الأجهزة التي يحتاجها المواطنين من غير القادرين).

قوافل طبيبة وخدمات وأجهزة تعويضية.. أبرز ما قدمته المبادرة الرئاسية حياة كريمة في ملف الصحة
قوافل طبيبة وخدمات وأجهزة تعويضية.. أبرز ما قدمته المبادرة الرئاسية حياة كريمة في ملف الصحة
قوافل طبيبة وخدمات وأجهزة تعويضية.. أبرز ما قدمته المبادرة الرئاسية حياة كريمة في ملف الصحة
قوافل طبيبة وخدمات وأجهزة تعويضية.. أبرز ما قدمته المبادرة الرئاسية حياة كريمة في ملف الصحة (صور)
قوافل طبيبة وخدمات وأجهزة تعويضية.. أبرز ما قدمته المبادرة الرئاسية حياة كريمة في ملف الصحة في ربوع مصر
مبادرة حياة كريمة الرئيس الرئيس السيسي أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة الصحة

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