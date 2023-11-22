الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إحباط تهريب نظارات معظّمة بجمارك مطار برج العرب

جريدة الدستور

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من النظارات المعظمة بالمخالفة لقرار نائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من مطار جدة علي رحلة الخطوط الجوية السعودية اشتبه مي النشار، رئيس الوردية، ومحمد سامي، مأمور حركة، في راكب مصري الجنسية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد عطية حنيش ومحمد صالح وأحمد سعيد مأموري الفحص بالأشعة، وإسلام قباري مدير إدارة الفحص بالأشعة أفادوا بوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة.

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بالعرض علي سعد عبادي، مدير إدارة الجمرك، قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وكذا تفتيش الراكب ذاتيًا مكونة من أحمد جمال، مأمور حركة، ومحمد علي الجوهري، مفتش مكافحة التهرب الجمركى، وجهاد جلال بالأمن الجمركي، فتبين وجود 12 منظارًا مقربًا مزدوج العين ( نظارة معظمة) وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة بنحو ٧٢ ألف جنيه.

وقرر مصطفى العربي، مديرعام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢٣.

رجال الجمارك مطار برج العرب ضبط محاولة تهريب كمية من النظارات قانون الجمارك

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