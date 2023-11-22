رشا إسحق: الهدنة الانسانية تتويج لجهد ومثابرة الرئيس السيسي لحل الأزمة

أشادت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بنجاح الجهود المصرية القطرية الأمريكية في وقف القتال في غزة، مؤكدة أن مصر لا تدخر جهدًا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفرض السلام في المنطقة.

نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها اليوم، أن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في تنفيذ هدنة إنسانية في غزة ووقف القتال والعمليات العسكرية 4 أيام، والسماح بدخول المساعدات والإغاثات للشعب الفلسطيني يثبت الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية منذ الاعتداءات من الكيان الصهيوني على الأبرياء والعزل من الشعب الفلسطيني.

فرصه انسانيه لتداوي الجراح

وأوضحت أن الهدنة الانسانية تتويج لجهد شاق ومثابرة من الرئيس السيسي وسيبنى عليها خطوات إيجابية في الفترة المقبلة، ونتمنى جمعيا وقف إطلاق النار بشكل دائم، قائلة: "الهدنة تعد فرصه انسانيه لتداوي الجراح وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود وقيام المستشفيات بعملها في تضميد الجروح وعلاج المصابين، وهى فرصة لإعادة التقاط الأنفاس من جديد، ونتمنى أن ينتهي وقف إطلاق النار بشكل دائم".

واستكملت حديثها بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهده الدائم لمساعدة الفلسطنيين، لسيتكمل نهر العطاء والدعم المصري اللامحدود للشعب الفلسطيني الشقيق، من أجل حل الدلتين وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه قائلة: "مصر لها كلمة في المنطقة العربية والعالم بأكمله يقدرها ويعلم قيمتها".

وأعلنت مصر عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة، حسبما ذكر مصدر مصري مسئول للقاهرة الإخبارية.

وقال المصدر إن مصر تؤكد استمرار متابعتها تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسري والمحتجزين.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، عن مصدر مصري مسئول يفيد بأن مصر تؤكد استمرار متابعتها تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وقالت “القاهرة الإخبارية”، إنه سيتم الإعلان عن توقيت بدء الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة التمديد.

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