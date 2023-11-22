أخبار فاتتك.. بايدن يشكر الرئيس السيسي على اتفاق الهدنة في غزة وموعد بداية فصل الشتاء

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

بايدن يشكر الرئيس الرئيس السيسى وأمير قطر على قيادتهما الحاسمة في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة



ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد،على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ورحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاتفاق الرامي إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة.



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خبراء: التكامل بين تقنيات إنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية تُحسن كفاءة معالجة البيانات

اتفق المشاركون في جلسة "الحوسبة الطرفية وتقنيات إنترنت الأشياء: استكشاف دور الحوسبة الطرفية في دعم التطبيقات ومعالجةالبيانات في نفس الوقت"،على التكامل التقني بين تقنيات إنترنت الأشياء ودور الحوسبة الطرفية، بما يدعم تحسين معالجة البيانات وكفاءةتخزينها، لسرعة استخلاص النتائج وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات، لرفع إنتاجية المؤسسات.

وفي بداية الجلسة التي عقدت على هامش ثالث أيام معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2023.



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لم يأت بعد.. تعرف على موعد بداية فصل الشتاء رسميًا



بدأت الأجواء الشتوية في معظم أنحاء الجمهورية، بعد التراجع الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل، إلا أن فصل الشتاءلم يبدأ بعد.

ويقول الدكتور ياسر عبدالهادي، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن فصل الشتاء يبدأ في النصف الشمالي من الكرةالأرضية يوم 22 ديسمبر المقبل، ويستمر نحو 89 يوما، حيث ينتهي يوم 20 مارس 2024، بداية فصل الربيع.



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التخطيط: خفض نسبة سكان المناطق غير الآمنة من 36% لـ 21% بحلول ٢٠٣٠

يعتبر إتاحة السكن اللائق والمدن المستدامة، أحد أهم أوجه التنمية فى أى دولة، لذا تسعى رؤية مصر 2030 إلى ضمان توفير السكن اللائق للمصريين بأسعار تناسب كل الفئات، وقد بدأت الدولة بناء مشروعات إسكان فى المدن الجديدة تسمح بزيادة نصيب الفرد من المساحة الخضراء إضافة إلى القضاء على ظاهرة البناء على الأراضى الزراعية التى استمرت على مدار العقود السابقة، ودراسة فرصالتوسع واستغلال مساحة مصر استغلالًا أفضل.

خفض نسبة سكان العشوائيات



وفى ضوء النسخة المحدثة من الرؤية والتى أطلقتها وزارة التخطيط قبل أيام، تهدف الرؤية إلى التوسع فى إقامة المدن الجديدة بالمحافظات لتخفيف الضغط على السكن والمرافق، وتوفير حزم تحفيزية للقطاع الخاص للتوسع فى التجمعات العمرانية الجديدة.



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منتخب هولندا يكتسح جبل طارق.. وفرنسا يتعادل مع اليونان فى تصفيات يورو



فاز منتخب هولندا على مضيفه منتخب جبل طارق بستة أهداف دون مقابل، في الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2024 بألمانيا.

وعلى ملعب ألجارفي، تقمص كالفن ستينجس، لاعب فينورد، دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) للطواحين الهولندية في الدقائقالعاشرة و50 و62.



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