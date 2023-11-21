الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبراء دوليون ومصريون يشاركون فى فعاليات مؤتمر PAFIX23 للشموال المالى

جانب من مؤتمر PAFIX23
جانب من مؤتمر PAFIX23

- وزير المالية: منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تخدم ٢٠ مليون مواطن

- البنك المركزى: التكنولوجيا المالية أسهمت فى زيادة نسبة الشمول المالى إلى 68%

انطلقت فعاليات النسخة العاشرة من معرض ومؤتمر PAFIX23 للتكنولوجيا المالية والشمول المالى، الذى يقام تحت رعاية البنك المركزى المصرى، والذى تنتهى فعالياته، اليوم الأربعاء، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

حضر الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر PAFIX، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهشام عزالعرب رئيس البنك التجارى الدولى، وإبراهيم سرحان، رئيس مجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، وعدد من قيادات البنك المركزى والقطاع المصرفى والجهات والمؤسسات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وعدد كبير من الخبراء الدوليين والمحليين والمهتمين بالشمول المالى وتطورات نظم الدفع الرقمى.

وقال «معيط»: «إننا ماضون بخطى ثابتة نحو التحول للاقتصاد الرقمى، على نحو يسهم فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة فى الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن «منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تشمل أكثر من ٥٠٠ مليون معاملة سنويًا يستفيد منها ٢٠ مليون مواطن، وبلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها فى ٢٠١٩ وحتى الآن ٧٫٨ تريليون جنيه، كما بلغت قيمة المعاملات الإجمالية لـ٥٩ هيئة اقتصادية خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ نحو ٣٫٤٦ تريليون جنيه».

وأضاف الوزير أن حجم المتحصلات الحكومية عبر منظومة التحصيل الإلكترونى بلغ هذا العام ١٫١٥ تريليون جنيه بمعدل نمو ٢٠٪، والمدفوعات الحكومية بلغت ٢٫٣ تريليون جنيه بنسبة زيادة ١٨٪، وذلك من خلال الاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية.

وقال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن «البنك المركزى نجح فى قيادة منظومة الدفع الإلكترونى المصرية لتصبح الرائدة إفريقيًا، والأحدث تكنولوجيًا فى منطقة الشرق الأوسط، مما انعكس على ارتفاع معدل الشمول المالى بصورة كبيرة ليصل إلى نحو ٦٨٪ فى يونيو ٢٠٢٣، وسيستمر البنك المركزى فى جهوده لتطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، باعتبارها حجر الأساس لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمى نحو مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد».

وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة بنك CIB، إن هناك بعض القضايا المطروحة حاليًا والتى تواجه لبسًا لدى غير المتخصصين حول التحول الرقمى فى البنوك، مشيرًا إلى أن عصر التحول الرقمى بدأ فى مصر مع إدخال تقنيات التحول الرقمى بداية من التوصيل بالشبكات، ومن ثم ربط المستخدمين بالخدمات التكنولوجية، مؤكدًا أن الهاتف المحمول أصبح الوسيلة الأولى، ليس فقط للتواصل ولكن للحصول على الخدمات كذلك. 

وأعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إى فاينانس»، عن فخره بالكوكبة الحاضرة لمعرض ومؤتمر PAFIX23 ولاحتفال المعرض بعشر سنوات، مؤكدًا دعم الجهات المختلفة مثل البنك المركزى ووزارة المالية المعرض. 

من جانبه، أعرب أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال- المنظمة لمعرض ومؤتمر PAFIX23 - عن تقديره الجهود الكبيرة التى يبذلها البنك المركزى المصرى بجميع قطاعاته للإسراع فى تخطى التحديات العالمية التى تواجه الاقتصاد الوطنى، لا سيما فى ظل ما تشهده المنطقة من مستجدات.

البنك المركزي البنك المركزي المصري

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