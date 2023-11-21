التخطيط: خفض نسبة سكان المناطق غير الآمنة من 36% لـ 21% بحلول 2030

يعتبر إتاحة السكن اللائق والمدن المستدامة، أحد أهم أوجه التنمية فى أى دولة، لذا تسعى رؤية مصر 2030 إلى ضمان توفير السكن اللائق للمصريين بأسعار تناسب كل الفئات، وقد بدأت الدولة بناء مشروعات إسكان فى المدن الجديدة تسمح بزيادة نصيب الفرد من المساحة الخضراء إضافة إلى القضاء على ظاهرة البناء على الأراضى الزراعية التى استمرت على مدار العقود السابقة، ودراسة فرص التوسع واستغلال مساحة مصر استغلالًا أفضل.

خفض نسبة سكان العشوائيات



وفى ضوء النسخة المحدثة من الرؤية والتى أطلقتها وزارة التخطيط قبل أيام، تهدف الرؤية إلى التوسع فى إقامة المدن الجديدة بالمحافظات لتحفيف الضغط على السكن والمرافق، وتوفير حزم تحفيزية للقطاع الخاص للتوسع فى التجمعات العمرانية الجديدة، لتوفير فرص عمل وخدمات فى المناطق الجديدة، وإخلاء المساكن غير الآمنة المصنفة أماكن عشوائية لتنخفض نسبة سكان العشوائيات غير الآمنة وغير المخططة من 36% فى عام 2019 لـ 21% فى عام 2030، وتحويل المبانى الآيلة للسقوط إلى مساكن حضارية، وتطوير المساكن القائمة التى تفتقر إلى خدمات أساسية وتوفير خدمات الصرف الصحى وتأكيد جودة المياه، الدعم التشريعى لقوانين البناء والتصالح على مخالفات البناء والتعويضات للمناطق التى تخلى، إيقاف التمدد العرانى على الأراضى الزراعية والتعديات العمرانية على النيل.

زيادة تغطية الخدمات الأساسية



تدرك رؤية مصر 2030 العلاقة الوثيقة بين مدى توفير خدمات أساسية وملائمة، كالطاقة والكهرباء والمياه والصرف الصحى، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية فى كل المناطق الجغرافية وما يترتب عليها من آثار مباشرة وغير مباشرة اقتصاديًا واجتماعيًا، ومن ثم تهدف إلى تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى تنمية الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وتحسين إتاحة خدمات الصرف الصحى وجودتها فى جميع المناطق الجغرافية من خلال ما يلى:



التوسع فى إنشاء محطات مياه شرب جديدة لمواكبة تطوير الزيادة السكانية والتوسع العمرانى، للوصول بنسبة السكان المتوافر لديهم مياة شرب آمنة لـ 100% فى الحضر والريف فى عام 2030.

مد نطاق تغطية شبكات الصرف الصحى فى المناطق الأكثر احتياجًا، لترتفع نسبة السكان المتوافر لديهم نظام الصرف الصحى فى الحضر من 96% فى 2019 لـ 100% فى 2030، والريف من 40% فى 2019 لـ 100% فى 2030.

التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لجميع المدن الساحلية، وزيادة نسبة مياه الصرف المعالج إلى مياه الصرف من 74.3% فى عام 2019/2020 لـ 100% فى عام 2030.