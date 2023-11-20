أخبار الظهيرة| تكليف رئاسي بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين.. ومواعيد مباريات اليوم

تنوعت أخبار الظهيرة اليوم الاثنين ما بين أخبار هامة من وزارة الصحة وأخرى من التموين فى هذا السياق ننشر أبرز أخبار الظهيرة

وزير الصحة: تكليف رئاسي بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن هناك تكليفا رئاسيا بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، موضحًا أن مصر استقبلت عددا من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف من هناك 150 سيارة إسعاف مخصصة لنقل الجرحى الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة اليوم الاثنين، لمحافظة شمال سيناء حيث كان في استقباله المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.

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شعبة الألبان باتحاد الصناعات: ارتفاع أسعار الأعلاف يؤثر على الألبان

قال سعيد بدر، عضو شعبة الألبان ومنتجاتها بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الأرقام الحالية تشير إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف يؤثر على أسعار الألبان، حيث يرتفع سعر إنتاج الحليب بشكل كبير، ويعود ذلك إلى أن الأعلاف تشكل جزءًا كبيرًا من تكاليف إنتاج الحليب، وبما أن الأعلاف تصبح أكثر تكلفة، فإن المزارعون يتحملون تكاليف إضافية لإطعام مواشيهم، وهذا يؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية لإنتاج الحليب.

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حالة الطقس اليوم الإثنين وفرص سقوط الأمطار فى مصر

شهدت مناطق من القاهرة الكبرى اليوم سقوط الأمطار بنسب متفاوتة مع الشعور بانخفاض درجات الحرارة حيث تسائل الكثير من الأشخاص عبر محركات البحث ووسائل التواصل الإجتماعي عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة وفرص سقوط الأمطار اليوم وحتى نهاية الإسبوع الجاري.

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مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 20-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات الدولية والقارية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أوكرانيا ضد إيطاليا، ومباراة مقدونيا الشمالية ضد إنجلترا في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024"، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي ضد غينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



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