جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 20-11-2023 بالتوقيت المصري والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 20-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات الدولية والقارية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أوكرانيا ضد إيطاليا، ومباراة مقدونيا الشمالية ضد إنجلترا في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024"، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي ضد غينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة

- مباراة أوكرانيا ضد إيطاليا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

- مباراة مقدونيا الشمالية ضد إنجلترا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة التشيك ضد مولدوفا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة ألبانيا ضد جزر فاروه: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.

- مباراة إيرلندا الشمالية ضد الدنمارك: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5.

- مباراة سلوفينيا ضد كازاخستان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6.

- مباراة سان مارينو ضد فنلندا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 8.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

- مباراة جيبوتي ضد غينيا بيساو: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة جامبيا ضد كوت ديفوار: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة ليبيريا ضد غينيا الإستوائية: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة سيشيل ضد كينيا: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة تشاد ضد مدغشقر: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة مالي ضد جمهورية إفريقيا الوسطى: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة

- مباراة الإكوادور ضد البرازيل: في الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6.

- مباراة إسبانيا ضد اليابان: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني المصري

- مباراة أسوان ضد أبو قير للأسمدة: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

- مباراة حرس الحدود ضد مصر المقاصة: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

- مباراة بروكسي ضد النصر للتعدين: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

- مباراة غزل المحلة ضد لافيينا اف سي: في تمام الساعة الخامسة مساءً.