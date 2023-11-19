الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة في البطولات الدولية والعالمية

موعد مباراة الاهلي
موعد مباراة الاهلي القادمة

موعد مباراة الاهلي القادمة محور اهتمام الملايين من مشجعي القلعة الحمراء، وذلك في بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث تم تتويجه باللقب في الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي ويمكن للجمهور متابعة كافة مباريات الأهلي في مجموعات البطولة 2024 من خلال شاشة قنوات بي إن سبورت bein sport الناقلة بشكل حصري لمباريات في الشرق الأوسط وشمال القاهرة السمراء.

موعد مباراة الأهلي القادمة

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد مباراة الاهلي القادمة مع فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا حيث تقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءا باستاد القاهرة الدولي.

وتضم المجموعة الرابعة وفقا لقرعة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب افريقيا الأندية (بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني، ميدياما الغاني، الأهلي المصري) حيث حصل نادي الهلي على راحة سلبية لمدة أسبوع بعد انتهاء المواجهات الرسمية في الدوري الممتاز بسبب المباريات الدولية.

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جدول مباريات الأهلي في البطولات الدولية والمحلية 

هناك عدم مباريات يخوضها النادي الأهلي سواء في البطولات الدولية أو المحلية خلال الفترة القادمة وجاءت كما يلي:-

يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023 موعد مباراة نادي الأهلي ونادي ميدياما الغاني في دوري أبطال افريقيا.

يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 موعد مباراة نادي الأهلي ونادي سموحة في الدوري المصري الممتاز.

يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023 موعد مباراة نادي الأهلي ونادي يانج افريكايز في دوري أبطال افريقيا.

يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر 2023 موعد مباراة نادي الأهلي ونادي الداخلية في الدوري المصري الممتاز.

يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023 موعد مباراة نادي الأهلي ونادي زاد في الدوري المصري الممتاز.

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يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 موعد مباراة نادي الأهلي ونادي بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 موعد مباراة نادي الأهلي ونادي شباب بلوزداد في دوري أبطال افريقيا.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 موعد مباراة نادي الأهلي ونادي فاركو في الدوري المصري الممتاز.

 

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