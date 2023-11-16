انطلاق قافلة نادى الأهلى لدعم أهالى غزة (صورة)

انطلقت منذ قليل القافلة الغذائية التي أعلن عنها نادي الأهلي، لدعم أهالي سكان غزة ضد جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في حقهم.

وكان مجلس إدارة نادي الأهلي قد قرر المشاركة في القافلة الثانية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم الأشقاء في فلسطين.

ويعاني سكان غزة من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية بسبب القصف المتواصل من قوات الاحتلال على القطاع لليوم الـ40 على التوالي.

الأهلي ينهي اللمسات الأخيرة على جميع الترتيبات الخاصة بالجمعية العمومية العادية

ومن جانب آخر، ينهي مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اللمسات الأخيرة اليوم الخميس، على جميع الترتيبات الخاصة بالجمعية العمومية العادية، التي ستعقد على مدى يومي (الجمعة والسبت).

يتضمن جدول أعمال العمومية التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة، مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية واعتماد الميزانية والحساب الختامي، ومناقشة مقترح لإنشاء فرع للنادي بالعلمين الجديدة.

كما يتضمن جدول الأعمال بندًا للموافقة على منح شركة الأهلى للمنشآت الرياضية كل الحقوق المتعلقة باستاد النادى المقرر إنشاؤه على قطعة الأرض المملوكة للنادى بفرع النادى بالشيخ زايد على مساحة لا تقل عن 55 فدانًا، مع احتفاظ الأهلي بملكية الأرض والمشروع، وكذلك الحقوق المتعلقة بتطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل وتسويق تلك الحقوق والترخيص للشركة، بالتعاقد مع شركات أخرى للقيام بعمليات التمويل والتطوير والإنشاء والإدارة والتسويق التي ستشمل استادًا رياضيًا وجامعة ومدرسة وفندقًا ومتحفًا ومستشفى وصالة ألعاب رياضية.

ويغيب عن أعمال الجمعية العمومية العامرى فاروق، نائب رئيس النادي، الذي يمر بأزمة صحية شديدة أجرى على إثرها خمس عمليات جراحية.