الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق قافلة نادى الأهلى لدعم أهالى غزة (صورة)

قافلة دعم أهالي غزة
قافلة دعم أهالي غزة

انطلقت منذ قليل القافلة الغذائية التي أعلن عنها نادي الأهلي، لدعم أهالي سكان غزة ضد جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في حقهم.

وكان مجلس إدارة نادي الأهلي قد قرر المشاركة في القافلة الثانية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم الأشقاء في فلسطين.

ويعاني سكان غزة من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية بسبب القصف المتواصل من قوات الاحتلال على القطاع لليوم الـ40 على التوالي.

الأهلي ينهي اللمسات الأخيرة على جميع الترتيبات الخاصة بالجمعية العمومية العادية

ومن جانب آخر، ينهي مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اللمسات الأخيرة اليوم الخميس، على جميع الترتيبات الخاصة بالجمعية العمومية العادية، التي ستعقد على مدى يومي (الجمعة والسبت).

يتضمن جدول أعمال العمومية التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة، مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية واعتماد الميزانية والحساب الختامي، ومناقشة مقترح لإنشاء فرع للنادي بالعلمين الجديدة.

كما يتضمن جدول الأعمال بندًا للموافقة على منح شركة الأهلى للمنشآت الرياضية كل الحقوق المتعلقة باستاد النادى المقرر إنشاؤه على قطعة الأرض المملوكة للنادى بفرع النادى بالشيخ زايد على مساحة لا تقل عن 55 فدانًا، مع احتفاظ الأهلي بملكية الأرض والمشروع، وكذلك الحقوق المتعلقة بتطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل وتسويق تلك الحقوق والترخيص للشركة، بالتعاقد مع شركات أخرى للقيام بعمليات التمويل والتطوير والإنشاء والإدارة والتسويق التي ستشمل استادًا رياضيًا وجامعة ومدرسة وفندقًا ومتحفًا ومستشفى وصالة ألعاب رياضية.

ويغيب عن أعمال الجمعية العمومية العامرى فاروق، نائب رئيس النادي، الذي يمر بأزمة صحية شديدة أجرى على إثرها خمس عمليات جراحية.

قافلة دعم أهالي غزة
قافلة دعم أهالي غزة
النادي الأهلي أهالي غزة نقص المواد الغذائية جيش الاحتلال الصهيوني دعم سكان غزة جرائم جيش الاحتلال الصهيوني

مواد متعلقة

مجلس الأهلى ينهى استعداده لانعقاد الجمعية العمومية العادية

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

للمرة الثانية خلال أيام.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل 1091 سيارة لذوى الهمم

"النفق".. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل أقوى عملية فلسطينية منذ 7 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة