الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجلس الأهلى ينهى استعداده لانعقاد الجمعية العمومية العادية

مجلس إدارة الأهلي
مجلس إدارة الأهلي

ينهي مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اللمسات الأخيرة اليوم الخميس، على جميع الترتيبات الخاصة بالجمعية العمومية العادية، التي ستعقد على مدى يومي (الجمعة والسبت).

يتضمن جدول أعمال العمومية؛ التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة، مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية واعتماد الميزانية والحساب الختامي، ومناقشة مقترح لإنشاء فرع للنادي بالعلمين الجديدة.

كما يتضمن جدول الأعمال بندًا للموافقة على منح شركة الأهلى للمنشآت الرياضية كل الحقوق المتعلقة باستاد النادى المقرر إنشاؤه على قطعة الأرض المملوكة للنادى بفرع النادى بالشيخ زايد على مساحة لا تقل عن 55 فدانًا، مع احتفاظ الأهلي بملكية الأرض والمشروع، وكذلك الحقوق المتعلقة بتطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل وتسويق تلك الحقوق والترخيص للشركة، بالتعاقد مع شركات أخرى للقيام بعمليات التمويل والتطوير والإنشاء والإدارة والتسويق التي ستشمل استادًا رياضيًا وجامعة ومدرسة وفندقًا ومتحفًا ومستشفى وصالة ألعاب رياضية.

ويغيب عن أعمال الجمعية العمومية العامرى فاروق، نائب رئيس النادي، الذي يمر بأزمة صحية شديدة أجرى على إثرها خمس عمليات جراحية.

قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه الأخير

 وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقد اجتماعًا بمقر الأهلي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.
وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:
زيادة رأس مال شركات الأهلي الثلاث بنسبة 100% وهي: شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية، وذلك إيمانًا بدور هذه الشركات وتلبية طموحاتها،  خاصة أن الأهلي كان سباقًا في إنشائها لدعم فكرة الاستثمار الرياضي.

كما تابع المجلس ملف الإنشاءات في فرع النادي بالشيخ زايد للوقوف على آخر المستجدات في هذا الملف والتأكيد على الانتهاء من هذه الإنشاءات في المواعيد المحددة لخدمة الأعضاء.

كما حرص المجلس على دراسة مجموعة من المقترحات التي وردت من أعضاء الجمعية العمومية، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية المقبلة.

مجلس إدارة الأهلى الكابتن محمود الخطيب العامري فاروق اجتماع الجمعية العمومية الاهلى

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