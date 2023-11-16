الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محامى كهربا يكشف مستجدات غرامة الزمالك وموعد سدادها

محمود كهربا
محمود كهربا

تحدث أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة اللاعب للمشاركة في مباريات دوري نايل بعد انتهاء الإيقاف المحلي.

وقال محامي اللاعب في تصريحات تليفزيونية: "يتبقى مباراة واحدة فقط وتنتهي مدة إيقاف كهربا في الدوري".

وعن الموعد المنتظر لدفع غرامة اللاعب، كشف: "عندما يحين الوقت سيدفع، سواء كان ذلك في الوقت القريب أم البعيد، بعد الاستئناف أتمنى أن نتقابل في أغسطس المقبل".

وواصل تصريحاته: "لا أحد يضمن الظروف ربما بعد عام أو اثنين أو ثلاثة، هناك كثير من الإجراءات واللوائح".

وعن التقارير التي أكدت قيام محامي كهربا برفع دعوى للمطالبة ببطلان انتخابات الزمالك، علّق: "هناك شائعات أن مكتبي قام بالطعن على انتخابات الزمالك، هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة".

واختتم تصريحاته قائلا: "لست طرفًا في منازعات أي طرف من أطراف المرشحين السابقين في انتخابات الزمالك، ومكتبي ليس له علاقة بهذا الأمر على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد وهذا كان يجب أن أوضحه لجماهير الزمالك".

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وكشف أشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، في وقت سابق حقيقة منح اللاعب مهلة نهائية لسداد المبلغ المستحق عليه لنادي الزمالك.

وكانت تقارير قد أكدت أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قامت بمنح كهربا مهلة لمدة شهرين لسداد المبلغ المستحق عليه لنادي الزمالك، قبل إيقافه تلقائيًا لمدة 6 أشهر عن اللعب.

وقال عبدالعزيز في تصريح خاص لـ“الدستور”: "لم يصلنا أي إخطار بخصوص أي مهلة متعلقة بتسديدة غرامة كهربا حتى الآن".

وسبق أن قررت المحكمة الرياضية “كاس” تغريم كهربا 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك كتعويض عن الإخلال عن العقد بدون سبب + 5% فائدة سنويًا على المبلغ المذكور اعتبارًا من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ الدفع، ولم يسدد كهربا الغرامة رغم انقضاء الفترة التي توجب عليه سدادها خلالها.

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