الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محامى كهربا يكشف لـ"الدستور" حقيقة مهلة سداد العقوبة

كهربا
كهربا

كشف أشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي، عن حقيقة منح اللاعب مهلة نهائية لسداد المبلغ المستحق عليه لنادي الزمالك.

كانت تقارير قد أكدت أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قامت بمنح كهربا مهلة لمدة شهرين لسداد المبلغ المستحق عليه لنادي الزمالك، قبل إيقافه تلقائيًا لمدة 6 أشهر عن اللعب.

وقال عبدالعزيز في تصريح خاص لـ“الدستور”: "لم يصلنا أي إخطار بخصوص أي مهلة متعلقة بتسديدة غرامة كهربا حتى الآن".

وسبق أن قررت المحكمة الرياضية “كاس” تغريم كهربا 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك كتعويض عن الإخلال عن العقد بدون سبب + 5% فائدة سنويًا على المبلغ المذكور اعتبارًا من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ الدفع، ولم يسدد كهربا الغرامة رغم انقضاء الفترة التي توجب عليه سدادها خلالها.

أشرف عبد العزيز كهربا الاهلى النادي الأهلي الزمالك
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