عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي.. وتفويض المجلس لمناقشة جدول الأعمال

أعلن النادي الأهلي عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للقلعة الحمراء والتي أقيمت أمس الجمعة واليوم السبت.

ولم يحضر سوى 2032 في اليوم الأول أمس الجمعة، ولم يتواجد اليوم السبت سوى 3034 عضوًا حيث كان من المنتظر أن يتواجد 5 آلاف عضوًا في اليوم الثاني من أجل اكتمال النصاب القانوني، وبذلك تم تفويض المجلس لاعتماد الميزانية، واتخاذ ما يلزم بشأن النادي في الفترة المقبلة.

وكان الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنادي الأهلي من أجل مناقشة جدول الأعمال قد بدأ في التاسعة صباح اليو.

واستمر الاجتماع الذي بدأ بالتوقيع في الكشوف من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساء، والذي لم يحضر فيه سوى أقل من 10%.

وناقشت الجمعية العمومية عددًا من الملفات على رأسها، التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 14/12/2022، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 عن الفترة من 1/7/2022حتى 30/6/2023، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.



كما تناقش الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل2023/2024 وتقوم كذلك بتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى.



ومن الملفات المطروحة في الجمعية العمومية أيضًا النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء ومناقشة اقتراح بإنشاء فرع للنادى الأهلى بمدينة العلمين الجديدة.

وانتهت الجمعية العمومية بعدم اكتمال النصاب القانوني، وبناء عليه ووفقا للقانون ولائحة النظام الأساسي للنادي تم تفويض مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب باتخاذ القرارات اللازمة في بنود جدول الأعمال.



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