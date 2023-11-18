السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي.. وتفويض المجلس لمناقشة جدول الأعمال

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للقلعة الحمراء والتي أقيمت أمس الجمعة واليوم السبت.

ولم يحضر سوى 2032 في اليوم الأول أمس الجمعة، ولم يتواجد اليوم السبت سوى 3034 عضوًا حيث كان من المنتظر أن يتواجد 5 آلاف عضوًا في اليوم الثاني من أجل اكتمال النصاب القانوني، وبذلك تم تفويض المجلس لاعتماد الميزانية، واتخاذ ما يلزم بشأن النادي في الفترة المقبلة.

وكان الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للنادي الأهلي من أجل مناقشة جدول الأعمال قد بدأ في التاسعة صباح اليو.

واستمر الاجتماع الذي بدأ بالتوقيع في الكشوف من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساء، والذي لم يحضر فيه سوى أقل من 10%.

وناقشت الجمعية العمومية عددًا من الملفات على رأسها، التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 14/12/2022، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 عن الفترة من 1/7/2022حتى 30/6/2023، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

كما تناقش الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في30/6/2023 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل2023/2024 وتقوم كذلك بتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى.

ومن الملفات المطروحة في الجمعية العمومية أيضًا النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء  ومناقشة اقتراح بإنشاء فرع للنادى الأهلى بمدينة العلمين الجديدة.

وانتهت الجمعية العمومية بعدم اكتمال النصاب القانوني، وبناء عليه ووفقا للقانون ولائحة النظام الأساسي للنادي تم تفويض مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب باتخاذ القرارات اللازمة في بنود جدول الأعمال.
 

اقرأ أيضا.. مجلس الأهلى ينهى استعداده لانعقاد الجمعية العمومية العادية

اقرأ أيضا.. الخطيب: الحالة الصحية للعامري فاروق صعبة لكن هناك تحسن 

الاهلى الجمعية العمومية بالنادي الأهلي تفويض مجلس إدارة الأهلي لمناقشة جدول الأعمال الكابتن محمود الخطيب النادي الأهلي

مواد متعلقة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

بمشاركة الأهلى.. «فيفا» يبدأ المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر مباريات مونديال الأندية

الأكثر قراءة

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

عاجل.. «السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

أحمد موسى عن قُرب انتهاء أزمة الدولار: تأثيرها سيكون إيجابيًا بكافة المجالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة