الخطيب يكشف الحالة الصحية للعامرى فاروق

كشف محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، عن الحالة الصحية للعامري فاروق، نائب الرئيس، الذي يعاني من ظروف مرضية في الوقت الحالي.

وكان العامري فاروق قد تدهورت حالته الصحية منذ أسبوعين تقريبًا، ودخل في حالة إغماء نتيجة تعرضه لنزيف بالمخ.

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الخطيب: هناك تحسن بسيط في حالة العامري فاروق

قال محمود الخطيب في اجتماع الجمعية العمومية بنادي الأهلي: "هناك تحسن بسيط جدًا في حالة العامري فاروق، وأرسلت حالته للطبيب الألماني الذي أجرى لي جراحة المخ عام 2012 وأكد أن الأمور حتى الآن جيدة جدًا".

وأضاف: "الأهلي لديه التزامات دولارية شهرية كبيرة للأجهزة الفنية والمحترفين في جميع الألعاب ونواجه صعوبات في ذلك، لكننا نبحث عن حلول عديدة".

وواصل حديثه: "لدينا تحديات صعبة للغاية، لكن ثقتنا كبيرة في عائلة الأهلي".

وتابع: "أوجه الشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الموسم الماضي بعد أن بذل الجميع جهودًا كبيرة للغاية في تلك التحديات العديدة، كما تعاملنا مع أزمة السيولة المالية بشكل جيد وعادت الفرق إلى مسار البطولة".

واستكمل: "حققنا إنجازًا غير مسبوق في الموسم الماضي بجميع الألعاب، وصار أمرًا استثنائيًا أن نمتلك 3 فرق تشارك في كأس العالم للأندية في موسم واحد في رياضات مختلفة".

وأتم الخطيب تصريحاته "نرحب بكل المقترحات من أي طرف بما يخدم أهداف النادي. لكن أتمنى أن تكون جميع الاقتراحات أو الملاحظات على عمل المجلس داخل النادي وليس عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، وهدفنا مصلحة الأهلي قبل كل شيء".

وانتهت الجمعية العمومية بعدم اكتمال النصاب القانوني، وبناء عليه ووفقًا للقانون ولائحة النظام الأساسي للنادي تم تفويض مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب باتخاذ القرارات اللازمة في بنود جدول الأعمال.