الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عمر مرموش يكشف الفارق بين اللعب مع منتخب مصر وفرانكفور

عمر مرموش
عمر مرموش

كشف عمر مرموش، نجم منتخب مصر وفريق أينتراخت فرانكفورت، الفارق بين اللعب مع الفراعنة وفريقه الألماني.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وسجل هدفي منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 18 و62 من عمر المباراة التي أقيمت في ليبيريا.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بينما جاء منتخب سيراليون في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.

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مرموش: ألعب مع فرانكفورت في مركز المهاجم

وقال عمر مرموش فغي تصريحات تليفزيونية:  "ألعب في مركز المهاجم مع أينتراخت فرانكفورت وأنفذ تعليمات المدرب جيدًا بينما ألعب مع منتخب مصر في مركز الجناح الأيسر بالإضافة إلى تنفيذ ما يتطلبه مني فيتوريا، وأتبع تعليمات المدربين في أي مركز ألعب فيه".

وأضاف: "حققنا الفوز على سيراليون في ظروف صعبة للغاية وحافظنا على صدارة المجموعة بعد الانتصار الثاني على التوالي".

وتابع: "الجميع يعلم محمد صلاح في كل البلاد التي نلعب فيها وهذا يدفعنا أكثر أن هناك نجم كبير مثله في الفريق".

واختتم مرموش تصريحاته قائلا: "هدفنا الآن هو الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وسنذهب هناك من أجل تحقيق ذلك".

منتخب مصر يحقق فوزا ثمينا على سيراليون ويحافظ على الصدارة

حقق منتخب مصر فوزا ثمينا على مضيفه سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

سجل تريزيجيه هدفي المباراة في الدقيقتين 18 و62 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى وتوقف رصيد سيراليون عند نقطة واحدة في المركز الخامس.

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