الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم الإثنين وفرص سقوط الأمطار فى مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

شهدت مناطق من القاهرة الكبرى اليوم سقوط الأمطار بنسب متفاوتة مع الشعور بانخفاض درجات الحرارة حيث تسائل الكثير من الأشخاص عبر محركات البحث ووسائل التواصل الإجتماعي عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة وفرص سقوط الأمطار اليوم وحتى نهاية الإسبوع الجاري.

 

حالة الطقس الإثنين 

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الإثنين 20 نوفمبر الجاري وحتى يوم السبت 25 من الشهر الجاري أن شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تشهد أمطار متفاوتة الشدة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء ويصاحبها انخفاضات في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:2 درجة مئوية) أما حالة الطقس فستكون الأجواء لطيفة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلة في ساعات الليل ومائلة للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات حالة عدم استقرار الطقس وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية خلال الـ 14 يوما المقبلة

فرص سقوط الأمطار 

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة على مناطق من (الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ) قد تغزر أحيانًا على مناطق من (دمياط وبورسعيد

ورفح  والعريش) وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

أما محافظات ( مطروح والمنوفية والغربية والشرقية والدقهلية والاسماعيلية والسويس) فمن المتوقع أن تشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا وتمتد وتكون خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) على فترات متقطعة.

 

حالة الملاحة البحرية 

يشهد البحر المتوسط حالة من اضطراب الملاحة البحرية وتكون سرعة الرياح ( 50:60 كم/ساعة) وارتفاع الموج من (3: 4 متر).

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى: 24 والصغرى 19 الإسكندرية العظمى: 23 والصغرى 17 العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى: 24 والصغرى 18 مرسى مطروح العظمى: 22 والصغرى 14 السلوم العظمى: 20 والصغرى 13 بنها: العظمى: 24 والصغرى 19 دمنهور العظمى:23 والصغرى 17 سيوة العظمى: 22 والصغرى 13 وادي النطرون العظمى: 24 والصغرى 17 رأس غارب العظمى: 26 والصغرى 21 الغردقة العظمى: 27 والصغرى 20 كفر الشيخ العظمى:23 والصغرى 17 الزقازيق العظمى: 24 والصغرى 17 المنصورة العظمى: 23 والصغرى 17.

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