لماذا يستخدم أطباء غزة "لف الأطفال" بورق القصدير؟.. استشارى الأطفال وحديثى الولادة يجيب

كشف الدكتور أيمن متولي، استشاري الأطفال وحديثي الولادة، سبب لف "أطفال حديثي الولادة" بالحضانات داخل مستشفيات غزة بورق القصدير، قائلًا: "إن ورق القصدير يحافظ على درجة حرارة ثابتة للأطفال ممكن يحافظ على حياتهم، وذلك بسبب انقطاع الكهرباء عن الحضانات".

وأضاف الدكتور أيمن متولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمذاع علي فضائية "dmc": إن هذه الطريقة من الطرق البديلة البدائية، ولكنها تحقق نجاحًا بسبب الظروف القاسية التي يعيشها أهالي غزة، وأما عن المواد الأخرى الطبية والإمداد بالأكسجين ليس لها بديل، ويتسبب ذلك في وفاة الأطفال، ويعتبر ذلك قتلًا عمدًا من قبل قوات الاحتلال.

قطع الكهرباء عن مستشفيات قطاع غزة

وأوضح استشاري الأطفال وحديثي الولادة أن استخدام ورق القصدير للحالات فقط التي لديها نقص في الوزن، ولكن التنفس مستمر بشكل جيد.