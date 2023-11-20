وزير الصحة: تكليف رئاسى بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم فى المستشفيات المصرية

أكد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك تكليفا رئاسيا بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، موضحًا أن مصر استقبلت عددا من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف من هناك، و150 سيارة إسعاف مخصصة لنقل الجرحى الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة، اليوم الإثنين، لمحافظة شمال سيناء، حيث كان في استقباله المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة.

وأشار الوزير إلى أن زيارته محافظة شمال سيناء تعد الثالثة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقام الوزير عقب وصوله مطار العريش، اليوم، يرافقه المحافظ، والسفير التركي صالح موتلو شين، بوداع الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم خلال مغادرة العريش على متن طائرة إلى تركيا.

من جانبه، أوضح المحافظ، الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، أن وزير الصحة سيقوم باستقبال الأطفال الفلسطينيين في معبر رفح البري؛ تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.