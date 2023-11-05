كم أسعار المواد الغذائية بعد التخفيض في المجمعات والمنافذ 2023

اتخذت الحكومة المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بمشاركة اتحاد الغرف التجارية من خلال مبادرة تخفيض أسعار المواد الغذائية وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدها السوق المصري على مدار عدد من الشهور الماضية بسبب الأحداث العالمية المتلاحقة بداية من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المواد البترولية

قائمة أسعار المواد الغذائية في مصر ضمن مبادرة تخفيض السلع

نعرض في التقرير التالي قائمة أسعار المواد الغذائية في مصر بعد التخفيض وفق مبادرة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

وتم تحديد قيمة التخفيض بنسبة من 15 إلى 25 % وهي للسلع الأساسية ومنها الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس والأرز، بالإضافة إلى منتجات الدواجن والبيض يصل حجم التخفيض فيهم إلى 15%.

وتطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين لمدة 6 أشهر في جميع الأسواق المصرية.

أسعار المواد الغذائية بعد التخفيض في المجمعات والمنافذ السلعية

1- سكر أبيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيهًا مقابل سعر تراوح من 35 و40 جنيهًا قبل التخفيض

2 - زيت طعام خليط هدية 700مل بـ34 جنيهًا بعد التخفيض مقابل 40 إلى 42 جنيهًا

3- زيت طعام خليط قلية 700 مل بـ34 جنيهًا بعد التخفيض مقابل سعر يتراوح من 40 إلى 42 جنيهًا

4 - زيت طعام خليط الممتاز 700مل بـ 34 جنيهًا بعد التخفيض بدلًا من سعر تراوح بين 40 و42 جنيهًا

5 - زيت طعام خليط هدية 1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيهًا

6 -زيت طعام خليط قلية ا لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

7 -زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

8 - زيت سندباد 1 لتر بـ42 جنيهاُ بدلًا من 52.5 جنيه

9 -زيت غالية 1 لتر بـ38.5 بدلًا من 48 جنيها.

10 -زيت مرجانة 900 مللي 39.25 جنيهًا بدلًا من 49 جنيهًا.

11 – زيت مرجانة 800 ملي بـ32 جنيهًا بدلًا من 40 جنيه.

12 -زيت غالية 700 ملي بـ32 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا.

13-حلوة زيت خليط700ملي بـ34 جنيهًا بدلًا من 41 جنيهاَ.

14- حلوة زيت خليط1 لتر بـ46 جنيهًا بدلًا من 53.5 جنيه

15- هنادي زيت خليط 700مللي بـ34 جنيهًا بدلًا من 41 جنيهًا

16 - هنادي زيت خليط 1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من 53.5 جنيه

17- عبور لاند جبنة 1كيلو لـ 56.5 جنيه بدلًا من 61.5 جنيه

18 - عبور الند جبنة500جرام بـ 31.5 جنيه بدلًا من 33 جنيها

19- عبور لاند جبنة250جرام بـ 16.5 جنيه بدلًا من 18 جنيهًا

20 -عبور لاند جبنة125 جرام بـ 9.5 جنيه بدلًا من 11 جنيها

21 - جبنة250 جرام زرقاء بـ 14 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا

22- جبنة250جرام بلس بـ 15 جنيهًا بدلًا من 16 جنيهًا

23 - جبنة500جرام بلس بـ 30 جنيه بدلًا 36 جنيهًا

24 – جنبه تتراباك 500 جرام بـ 25 جنيهًا بدلًا من 26.75 جنيه

25 - دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرام بـ 15 مقابل 16 جنيهًا

26 - حليب بخيرة 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلًا من 17.5 جنيه

27 - حليب بخيرة 1 كيلو كامل الدسم بـ 29 جنيهًا بدلًا من 34 جنيها

28 - عبور لاند كامل الدسم كيس 500 ملي بـ 16 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا

29 - عبور لاند كامل الدسم 1 لتر بـ 34.5 جنيه بدلًا من 35

30 - كيس حليب بشاير 500 كجم بـ 13جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا

31- كيس حليب بشاير 1 لتر بـ 25 جنيهًا

32- مكرونة ستار400جرام بـ 8 جنيهات بدلًا من 10.5 جنيه

33- مكرونة ستار1 كيلو بـ 20 جنيه بدلًا من 23.5 جنيه

34- مكرونة كايرو400جرام بـ 6.7 جنيه بدلًا من 9.5

35- مكرونة كايرو1ك بـ 16.27 جنيه بدلًا من 22 جنيهًا

36- بساطة مكرونة 1 ك بـ 17.5 جنيه بدلًا من 20 جنيه

37- بساطة مكرونة350 جرام بـ 5.75 جنيه بدلًا من 7.5 جنيه

38 – دواجن برزيلي مجمد 1 كيلو بـ 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهات

39 - دواجن محلي مجمد 1 كيلو بـ 105 جنيهات بدلًا من 125 جنيهًا

40- طبق بيض30بيضة بـ 125 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا

41 - حبات فول معبأ500 جرام بـ 12 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا

42 - حبات فول معبأ 1 كيلو بـ 20 جنيه بدلًا من 24.5 جنيه

43- حبه حبه عدس اصفر 500 جرام بـ 22 جنيهًا بدلًا من 30 جنيه

44- حبه حبه عدس اصفر1 كيلو بـ 36.5 بدلًا من 41.5 جنيه

45 - أرز بلدي عريض الحبة1كيلو بـ 22 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا

46 – ارز مستورد 1كيلو بـ 20 جنيه بدلًا من 25 جنيهًا

47- المطبخ1 كيلو ارز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا

48 - الريف1 كيلو أرز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا.

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