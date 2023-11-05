الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: حجازي ضمن قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

حجازي
حجازي

كشفت صحيفة “سبورت 24” السعودية في تقرير لها اليوم، عن اللاعبين الأجانب الذين سينضمون لقائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل الذي يقام في السعودية.

وترأس قائمة الأجانب في الاتحاد نجمنا المصري وقائد النادي السعودي أحمد حجازي الذي يتعافى حاليًا من الرباط الصليبي.

وسيكون حجازي متاح مع اتحاد جدة في كأس العالم للأندية حيث يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل منفردًا قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية قريبًا.

وضمت القائمة 10 أجانب على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو، فابينيو ونجولو كانتي.

تقرير: حجازي يدخل مراحل التأهيل النهائية استعدادًا لخوض كأس العالم للأندية

ويغيب حجازي عن المشاركة رفقة نادي اتحاد جدة منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن نونو سانتو، المدير الفني للفريق يجهز أحمد حجازي وزميله جوتا فيليبي للاستعانة بخدماتهما في المشاركة مع الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

ويشارك فريق اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري روشن السعودي، إذ تقام مباريات البطولة في السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، يتيح مشاركة اللاعبين الأجانب إذا كانوا مسجلين في النظام العالمي لتسجيل اللاعبين "TMS".

وأفادت الصحيفة نقلًا عن مصادرها أن الأجهزة الفنية والإدارية والطبية تراقب برامج التأهيل الطبي الخاص بحجازي والذي اقترب من الدخول في المراحل النهائية لعمليات التأهيل  الخاصة بعودته من الإصابة.

وبدأ أحمد حجازي مسيرته ضمن صفوف شباب فريق الإسماعيلي وصعد للفريق الأول في عام 2009، وبعد 3 سنوات انتقل لصفوف فريق فيورنتينا وقضى موسمين ونصف قبل أن يعار لنادي بيروجيا لمدة ستة أشهر، ثم عاد للنادي الأهلي في صيف 2015، وبعد موسمين انضم لصفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في صيف 2017 لمدة ستة أشهر قبل أن يكمل انتقاله بشكل رسمي للفريق الإنجليزي في يناير 2018، وقضى موسمين ثم انضم لفريق اتحاد جدة السعودي معارًا قبل أن يكمل انتقاله للفريق في صيف 2021.

ولعب أحمد حجازي 80 مباراة بقميص فريق اتحاد جدة وسجل 10 أهداف وصنع هدف لزملائه، من أصل 291 مباراة لعبها خلال مسيرته الاحترافية وسجل 17 هدفًا وصنع 6 لزملائه.

اتحاد جدة كأس العالم للأندية السعودية احمد حجازى حجازي

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