الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة الأهلي.. موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023

الأهلي
الأهلي

أصبح البحث عن موعد انطلاق بطولة  كأس العالم للأندية (2023)  والمزمع إقامته بالمملكة العربية السعودية الفترة المقبلة، هو الأكثر قراءة وتداولا على كافة محركات البحث جوجل مؤخرا، ويأتي ذلك نظرا لمشاركة الأهلي في الحدث العالمي للأندية، البطولة ستكون هي الأخيرة بنظامها الحالي، بعد قرار "فيفا"، بعمل بتغيير نظام البطولة بشكل كامل ونهائي.

بمشاركة الأهلي.. موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023

ويشمل هذا التغيير زيادة عدد الفرق المشارك لـ32  فريق، مقسمة لـ12 ناديًا من أوروبا، و4 أندية من آسيا و4 من إفريقيا، و6 أندية من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من اتحاد أمريكا الشمالية، ونادٍ من اتحاد أوقيانوسيا، ونادٍ يمثل البلد المضيف.

ولم يتوقف هذا التغيير عند ذلك، بل ستقام البطولة كل أربع سنوات، لتصبح مثلها مثل كأس العالم للمنتخبات ولكن على مستوى الأندية.

وتقام النسخة الجديدة من بطولة  كأس العالم للأندية، بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين 2025.

موعد كأس العالم للأندية 2023

تنطلق النسخة المقبلة من  كأس العالم للأندية  2023 في نسختها القديمة بنظامها الحالي، في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

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مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2024

  • 12 ديسمبر 2023 الدور الأول

اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

  • 15 ديسمبر 2023 الدور الثاني

الأهلي يواجه الفائز من (اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي).

كلوب ليون المكسيكي يواجه أوراوا ريدز الياباني.

  • 18 ديسمبر 2023 مواجهة نصف النهائي الأولى

الأهلي في حالة تأهله يواجه بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد.

  • 19 ديسمبر 2023 مواجهة نصف النهائي الثانية

مانشستر سيتي يواجه الفائز من مباراة كلوب ليون المكسيكي ضد أوراوا ريدز الياباني.

مباراة المركز الثالث والرابع والنهائي

يوم 22 ديسمبر 2023، يعقبه المباراة النهائية من البطولة في نفس اليوم أيضا.

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