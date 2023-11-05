محافظ أسوان يكرم منسقي البرنامج الرئاسي"أهل مصر"

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان منسقي مشروع البرنامج الرئاسى "أهل مصر" بالمحافظة من خلال إهداؤهم شهادات التقدير والدروع، تقديرًا لمساهمتهم فى حصول محافظة أسوان على المركز الأول على مستوى الجمهورية كأفضل معسكر مجمع لعام 2022/2023، وأيضًا للجهد المخلص والبناء لهم فى إنجاح وتنوع فعاليات البرنامج الرئاسى، وتسخير كافة الإمكانيات أمام أبناء المحافظة للمشاركة فى أى أنشطة يتم تنظيمها لأبناء المحافظات الحدودية بما يساهم فى إستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر تماشيًا مع طموحات الدولة المصرية فى إحداث نهضة تنموية حقيقية من خلال تعزيز قدرات ومهارات الشباب.

وأكد محافظ أسوان أن دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضايا الشبابية يعد نموذج وقدوة لجميع المسؤولين، وخاصة فى ظل تمتع الشباب بالطموح والإرادة ومواكبته للتقدم التكنولوجى والعصرى، وهذا ما يتم تنفيذه من خلال برنامج " أهل مصر " لأبناء المحافظات الحدودوية، والذى يساهم فى زيادة الوعى لدى أبنائنا بتعريفهم بما تمتلكه المحافظات من مقومات متنوعة وعديدة، فضلًا عن ما يتم على أرض الواقع من مشروعات عظيمة فى كافة قطاعات العمل العام.

وقدم المحافظ شكره لجميع القائمين على إستمرار تنفيذ هذا البرنامج الحيوى والهادف من لجنة المناطق النائية والحدودية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والثقافة والشباب والرياضة والسياحة والأثار والمخابرات الحربية يضم البرنامج 6 محافظات هى شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح، ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الإنتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.

لقاء محافظ أسوان

لقاء محافظ أسوان

لقاء محافظ أسوان

لقاء محافظ أسوان

IMG-20231105-WA0018