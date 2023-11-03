محافظ أسوان: لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى

كلَّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، وأيضًا عدم زيادة تعريفة الأجرة، والعمل بالتعريفية الحالية كما هي لسيارات النقل الجماعي والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية، وكذا سيارات التاكسي، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

جاء ذلك عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالإبقاء على أسعار السولار كما هي حرصًا على التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية، وألا يكون له تأثير في حركة السوق والبيع والشراء، والاكتفاء بزيادة وتحريك أسعار البنزين فقط، ووفقًا لهذه التوجيهات.

تكثيف الحملات الرقابية

ووجَّه محافظ أسوان، الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة، وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية التموين، والجهات المعنية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين.

وأكد محافظ أسوان أنه في حالة مخالفة أي سائق لسيارات السرفيس أو التاكسى يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقي البلاغات، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955، بجانب رقم 16528 شكاوى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.