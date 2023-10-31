سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

مع قرب موعد سفر المواطنين إلى الخارج بالمملكة العربية السعودية يحرص الكثير على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث يشهد سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك، هدوءًا ملحوظا، وذلك استمرارا للثبات المستمر وسيكون منذ بداية شهر أكتوبر الحالي، وتكون في ظل التوقعات باستمرار ذلك لبداية الشهر المقبل، لكي يبلغ متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري مبلغ 8.22 جنيه للشراء، وقيمة 8.24 جنيه للبيع، طبقا لما أعلن من خلال الموقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي ببنك مصر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

كما يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في بنك الإسكندرية

فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، داخل بنك الإسكندرية، إلى 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجارى الدولى CIB اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

وعن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر داخل البنك التجاري الدولي CIB، فيبلغ 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري

وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري، يسجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في مصرف أبوظبي الإسلامي

ويبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في مصرف أبوظبي الإسلامي، 8.25 جنيه للبيع، و8.23 جنيه للشراء. عنك