الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع قرب موعد سفر المواطنين إلى الخارج بالمملكة العربية السعودية يحرص الكثير على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث يشهد سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك، هدوءًا ملحوظا، وذلك استمرارا للثبات المستمر وسيكون منذ بداية شهر أكتوبر الحالي، وتكون في ظل التوقعات باستمرار ذلك لبداية الشهر المقبل، لكي يبلغ متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري مبلغ 8.22 جنيه للشراء، وقيمة 8.24 جنيه للبيع، طبقا لما أعلن من خلال الموقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي ببنك مصر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر
كما يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في بنك مصر 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في بنك الإسكندرية 
فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، داخل بنك الإسكندرية، إلى 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجارى الدولى CIB اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر
وعن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر داخل البنك التجاري الدولي CIB، فيبلغ 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.

اقرأ ايضا

التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية الاستعلام

ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

 

بدء محاكمة نصاب العملات الأجنبية في عابدين

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 28-10-2023 فى مصر

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري

وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري، يسجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في مصرف أبوظبي الإسلامي
ويبلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر في مصرف أبوظبي الإسلامي، 8.25 جنيه للبيع، و8.23 جنيه للشراء. عنك

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء سعر الريال السعودي اليوم الريال السعودي اليوم الثلاثاء البنوك المصرية الريال السعودي الريال

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الجمعة 27-10-2023

اليوم .. استكمال نظر قضية "نصاب العملات الأجنبية" فى عابدين

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

براتب 3000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 30 سنة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31-10-2023 والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف

جيش الاحتلال يحاول تقسيم غزة والفصائل الفلسطينية تتصدى للتوغل البرى

بعد فيديو المحتجزات.. وزير الجيش الإسرائيلى: الحرب مع حماس لن تكون قصيرة