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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 28-10-2023 فى مصر

سعر الدولار
سعر الدولار

يحصد سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 28-10-2023 نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية في ظل ارتفاع أسعار صرف العملات المالية للدولة الأجنبية في السوق الموازي حيث كسرت عملة الولايات المتحدة الأمريكية حاجز ال 49 جنيه.

 

سعر الدولار اليوم السبت 28-10-2023 في مصر

يوضح التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 28-10-2023 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب وهى كما يلي:-

 

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

وصل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

بلغت قيمة العملة الأمريكية في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

استقر الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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أسعار الفضة اليوم الجمعة في مستهل التعاملات الصباحية

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عيار 21 يسجل ارتفاع قياسى.. سعر الذهب فى مصر 27-10-2023

حافظ الدولار الأمريكي على مستواه في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

في بنك القاهرة استقر الدولار عند مستوى 30.95 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

في بنك التعمير والاسكان سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

في بنك البركة الإسلامي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

في بنك الاستثمار العربي وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

في المصرف العربي الدولي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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مفاجأة.. سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر بعد آخر ارتفاع

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عيار 21 يسجل ارتفاع قياسى.. سعر الذهب فى مصر 27-10-2023

أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري

سجل اليورو الأوروبي نحو 32.47 جنيه للشراء و32.62 جنيه للبيع.

 

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني نحو 37.22 جنيه للشراء و37.38 جنيه للبيع.

 

وصل الريال السعودي إلى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 

استقر الدينار الكويتي عند 99.60 جنيه للشراء و100.06 جنيه للبيع.

 

وصل الدرهم الإماراتي إلى 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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