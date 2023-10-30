سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

يحرص الآف من المواطنين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقرار كبير شهدته أسعار صرف الريال السعودي اليوم أمام سعر الجنيه المصري، إذ أن سجل سعر الصرف ببنك الإسكندرية، ما قيمته 8.20 جنيه للشراء، ومبلغ 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في البنوك المصرية

ويستعرض «الدستور» بما يلي، أسعار صرف الريال السعودي أمام سعر الجنيه في البنوك المصرية، حسبما أفاد آخر التحديث للبنوك من خلال مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30 أكتوبر في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30 أكتوبر، أمام الجنيه المصري، ما قيمته 8.19 جنيه للشراء، بينما سجل 8.22 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30 أكتوبر في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30 أكتوبر 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30 أكتوبر في البنك الأهلي

جاء سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30 أكتوبر، بـ8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30 أكتوبر في بنك Cib

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 30 أكتوبر 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 30 أكتوبر في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 30 أكتوبر، 8.20 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 جنيه للبيع، وفقًا لبنك الإسكندرية.

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سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مبلغ 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.