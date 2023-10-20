مع بدء الاعتداء على الشعب الفلسطيني اجتاح أرجاء الدولة المصرية الغضب بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل، حركت قلوب المصريين احتجاجًا على هذه المجازر، وتجعلهم يتساءلون عن أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها عبر المحرك "جوجل".

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة الأماكن والمحافظات التي ستنطلق منها مظاهرات مصر اليوم الجمعة، وموعد المظاهرات.

هل يوجد مظاهرات اليوم في مصر؟ وأين أماكنها؟ ومتى ستبدأ؟

تساءل آلاف من المصريين التي أبدت سعيها في المشاركة بالاحتجاجات التي سوف تندلع لنصرة الشعب الفلسطيني وأهالي غزة، كثر تساؤل هل يوجد مظاهرات اليوم الجمعة؟ ومن أين سوف تنطلق؟ وما هي الشوارع التي ستجوبها والمصرح بها التظاهر؟

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مطبوعة ستتضمن الأماكن المصرح التجمع بها بكافة المحافظات، وبالتالي سيوجد مظاهرات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم الجمعة

أما عن الأماكن والمحافظات التي ستنطلق منها مظاهرات يوم الجمعة في مصر فهي كالتالي:

القاهرة: في شارع النصر في مدينة نصر.

محافظة الجيزة: بميدان الحصرى بأكتوبر.

الإسكندرية: بميدان محطة سيدي جابر.

الشرقية: بميدان المحافظة.

الغربية: بمنطقة الاستاد.

محافظة الدقهلية: بميدان المحافظة.

القليوبية: بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

محافظة المنوفية: في شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم.

مطروح: بميدان الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح.

محافظة البحيرة: بميدان جلال قريطم.

محافظة كفر الشيخ: بميدان النصر.

محافظة دمياط: ميدان الساعة.

بورسعيد: بميدان 3 يوليو.

محافظة الإسماعيلية: ميدان الممر بمدينة الإسماعيلية.

محافظة السويس: ميدان إسماعيل يس.

شمال سيناء: ميدان الساعة بمدينة العريش.

محافظة جنوب سيناء: ميدان سوهو بمدينة شرم الشيخ.

البحر الأحمر: ميدان الدهار بمدينة الغردقة.

الفيوم: ميدان السواقي.

محافظة بني سويف: بميدان الزراعيين.

محافظة المنيا: ميدان بالاس بمدينة المنيا.

سوهاج: بميدان الشبان المسلمين.

أسيوط: ميدان المجذوب.

الوادي الجديد: ميدان الساحة بمدينة الخارجة.

محافظة قنا: ميدان الساعة.

الأقصر: ميدان أبو الحجاج بمدينة الأقصر.

محافظة أسوان: ميدان المحطة.

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موعد مظاهرات اليوم الجمعة في مصر

وأما عن ميعاد مظاهرات اليوم الجمعة في مصر، فمن الجدير أن تبدأ انطلاقها من هذه الميادين بعد صلاة الجمعة.

وتأتي مظاهرات الغد بمواصلة للاحتاجات التي قد انطلقت منذ يوم الأربعاء الماضي في مختلف محافظات مصر، وذلك تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية التي ستمارس في حق أهالي غزة وتكون تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ضد جميع جرائم إسرائيل.