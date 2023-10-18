مظاهرات حاشدة فى المحافظات دعمًا للرئيس السيسي وتندد بجرائم الاحتلال

«إذا استدعى الأمر أن نطلب من الشعب المصرى الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة (تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء)، فسوف يرون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة، ودعم موقفنا»، بهذه الكلمات علق الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، على محاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية عن طريق تهجير الفلسطينيين من القطاع، مؤكدًا رفض مصر القاطع حصار غزة، ودعوتها إلى التهدئة وحماية المدنيين.

عقب تصريحات الرئيس السيسى، احتشد الآلاف من المواطنين فى مختلف المحافظات، لتأييد الموقف المصرى الرسمى، ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، مع إدانة الجرائم الإسرائيلية التى ترتكب فى حق سكان القطاع، والتعنت الإسرائيلى فى السماح بدخول المساعدات إلى أهالى غزة، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال وجرائمه.

وفى محافظة كفرالشيخ، احتشد عدد من أهالى المحافظة فى ميدان النصر بمدينة كفرالشيخ، للتعبير عن دعمهم القيادة المصرية، ممثلة فى الرئيس السيسى، ووقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية، رافضين محاولة تصفية القضية من خلال تهجير أهالى قطاع غزة من أرضهم.

وأكد أهالى كفرالشيخ دعمهم الكامل جهود الرئيس السيسى المتواصلة من أجل رفع المعاناة عن قطاع غزة المحاصر، وعمله المكثف من أجل إدخال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة إلى القطاع. وردد المحتشدون بميدان النصر هتافات عدة لنصرة شعب فلسطين وتأييده فى مواجهة العدوان الإسرائيلى الغاشم، وفى الإسكندرية، خرج طلاب جامعة الإسكندرية، أمس، فى مسيرات حاشدة جابت شوارع وسط المدينة، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، مع التنديد بقصف قوات الاحتلال أهالى قطاع غزة ومستشفى المعمدانى.

وعلت هتافات طلاب جامعة الإسكندرية خلال المسيرات التى نظموها، قائلة: «بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين».

ولم يختلف الأمر فى الدقهلية، ففى جامعة المنصورة، نظم المئات من طلاب الجامعة تظاهرات حاشدة ووقفة احتجاجية تضامنًا مع الشعب الفلسطينى، والتأكيد على دعم صموده فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى.

وردد الطلاب المشاركون فى التظاهرة داخل الحرم الجامعى هتافات متعددة لدعم الشعب الفلسطينى، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية، وطافوا أرجاء الجامعة منددين بجرائم الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين.

وأكدوا أن موقف الرئيس السيسى ودعمه القضية الفلسطينية سيذكره التاريخ، لأنه يعبر عن دولة قوية، لها وزنها على الساحة الدولية، مطالبين الرئيس بألا يدخر جهدًا فى سبيل ذلك، كما عاهدوه على الوقوف ورائه لدعم الفلسطينيين.

وفى الفيوم، نظم المئات من طلاب جامعة الفيوم مظاهرة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطينى، والتنديد بالممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وقتل الأطفال والنساء وتهجير أهالى غزة، وضرب مستشفى المعمدانى.

وفى جامعة المنيا، احتشد طلاب وأساتذة من مختلف الكليات، تفاعلًا مع تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى وقراراته، وسط هتافات لدعم القيادة السياسية والقضية الفلسطينية.

فيما نظم أبناء مطروح، وقفة تضامنية دعمًا للقضية الفلسطينية وقرارات السيسى، بمشاركة عمد ومشايخ وعواقل وشباب وأطفال مطروح حاملين أعلام مصر.

وأكد أبناء مطروح على تأييد قرارات الرئيس السيسى لدعم الفلسطينيين.

وأكد الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف فى مطروح، توحيد الصف وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد حتى تعود الراية على المسجد الأقصى.

وأوضح القمص متى زكريا راعى كنائس مطروح، أنه من أرض مطروح البقعة العزيزة نرسل ٣ رسائل: الأولى تأكيد أن سيناء أرض مصرية ١٠٠٪، ولا نقبل أو تكون وطنًا بديلًا.. سيناء مصرية، ونحتفل هذا الشهر بمرور ٥٠ عامًا على الانتصارات.. مرددًا «سيناء مصرية».

وأضاف أن الرسالة الثانية هى رسالة تنديد لما يفعله الكيان الصهيونى الذى لا يبالى بأى قيم ولا أخلاق ولا إنسانية، يمارس بلطجة عالمية، ويعانى الأشقاء فى غزة من تلك البلطجة، والرسالة الثالثة هى رسالة دعم لهم مرددًا «غزة غزة رمز العزة».