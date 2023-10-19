"الجيل" ينظم مظاهرات لتأييد مواقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية

نظم حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجى الشهابي، مظاهرات حاشدة على مستوى الجمهورية تأييدا لموقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، بالحيلولة دون تنفيذ المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، ودعم المطالبات المصرية بسرعة تدخل المجتمع الدولي لوقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستهدفة للمدنيين من أهالي القطاع، وإيصال المساعدات الإغاثية الإنسانية للمواطنين هناك..

تأييد موقف مصر الداعم للحق الفلسطيني

واحتشد أنصار الحزب والمواطنين في الميادين الكبرى بالمحافظات المختلفة حاملين علمي مصر وفلسطين تعبيرا عن الترابط الوثيق بين البلدين الشقيقين، وتأكيدا على موقف مصر الداعم للحق الفلسطيني المشروع في تحقيق الاستقرار والأمن للشعب الفلسطيني في ظل دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة سلفا.

الهتافات تزلزل ميادين مصر

وخلال المظاهرات ردد المشاركون عددا من الهتافات المناصرة للقضية الفلسطينية “شمال يمين على الأقصى رايحين” و“بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين”، و“أهوه جاهزين شهداء بالملايين”.

تأييد قرارات الدولة تجاه القضية الفلسطينية

كما أكد المشاركون تأييدهم لقرارات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه المحاولات الإسرائلية لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها بدفع أهلي غزة للنزوح إلى سيناء والإستيلاء على أراضيهم بزعم تصفية المقاومة هناك.

موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، اليوم، موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الممارسات الإسرائيلية الغاشمة ضد المدنيين العزل في غزة.

مصر تحذر من خطورة توسيع رقعة الصراع

وخلال المؤتمر أدان الرئيس السيسي كل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين وانتهاك القوانين الدولية، واستمرار العمليات العسكرية بغزة، لما لها من تداعيات أمنية وإنسانية تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع.

العودة لمسار التهدئة

وشدد الرئيس على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا بالعودة لمسار التهدئة وفتح آفاقا جديدة للتسوية لتجنب الانزلاق في حلقة مفرغة من العنف.



كما شدد الرئيس على ضرورة السماح بمرور المساعدات الإغاثية للقطاع وتيسير عمل المنظمات الإنسانية، مؤكدا حرص مصر على تحقيق السلام منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين

جانب من المظاهرت المؤيدة لفلسطين