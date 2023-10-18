الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب الجيل: الرئيس السيسي أجهض حلم بني صهيون وكشف مخططاتهم

ناجى الشهابي
ناجى الشهابي

قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تتسق مع مواقفه من قبل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والدليل على ذلك رفض صفقة القرن في مواجهة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

فلسطين تحت القصف 

وأكد ناجي الشهابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات مايعرفوش يكذبوا”، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه منذ اندلاع الأزمة في غزة، والرئيس السيسي يكشف مراحل وأهداف الخطة الغربية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى، وأجهض حلم بني صهيون، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري خط أحمر.

الأمن القومي المصري خط أحمر 

وأضاف في حديثه، أن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل تحرير أرضه منذ 75 عامًا، معبرًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب فلسطين  بالثبات على أرضها وأنه لا تصفية للقضية الفلسطينية بهذا التهجير القسري الذي تستهدفه الضربات الوحشية وقطع الكهرباء والمياه عن الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أنه الدول الغربية أعلنت تأييدها للموقف الإسرائيلي بكل علانية ووضوح، ولكن بالرغم من هذا الموقف الغربي للحكومة إلا أن عدد كبير من شعوب الغرب يرفضون هذا التأييد الصهيوني الغاشم.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل سي بي سي الستات مايعرفوش يكذبوا الرئيس السيسي

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