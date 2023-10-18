برلماني: الرئيس السيسي أجهض محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية

أعلن النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن، دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى وتفويضه لاتخاذ ما يلزم من قرارات لـحماية أمن مصر القومي، والوقوف في وجه المخطط الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية والأساسية، ويجب على العالم العربي الدفاع عنها باستماتة فى ظل الأفعال الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة

وشدد على أن مصر ستظل ثابتًة على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال شعبه.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جهود الدولة المصرية قيادة وحكومة لحل الأزمة المتصاعدة حاليًا في فلسطين وفك قيود الحصار المطبق علي قطاع غزة، غايتها استئناف عملية السلام والتوافق علي فتح آفاق لتسوية القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلى يحاول جر مصر إلى الحرب عن طريق تهجير الفلسطنيين من أراضيهم، قائلا: “الرئيس السيسي قطع الطريق على محاولات الاحتلال للنيل من السيادة المصرية وتصفية القضية الفلسطينية”.