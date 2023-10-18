أهالى الإسكندرية ينظمون مسيرات حاشدة لدعم قضية فلسطين وقرارات الرئيس (فيديو)

تجمع المئات من أهالي الإسكندرية اليوم، بميدان سيدي جابر شرق المدينة، للتنديد بالقصف الإسرائيلي المتعمد على المستشفى الأهلى المعمداني بقطاع غزة والذي أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى والمصابين.

رفع الأعلام وترديد الهتافات بالإسكندرية

ورفع أهالي الإسكندرية من الشباب والسيدات والأطفال، الأعلام المصرية والفلسطينية، ولافتات منددة بالعدوان الغاشم على غزة، وردد الأهالي الهتافات الداعمة للقضية الفلسطينية، مرددين: الشهيد حبيب الله، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، فلسطين عربية.

وأكد أهالي الإسكندرية أنهم تواجدوا في ميدان سيدي جابر للتأكيد أن المصريين داعمين للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه من القصف الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء في غزة ودعوات تهجير أهالي فلسطين إلى سيناء، مؤكدين أن المصريين ورئيس مصر يقفون بجانب أشقائهم في فلسطين بكل قوة.



حداد ثلاث أيام على أرواح الضحايا الأبرياء

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعرب الرئيس خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء، عن بالغ الأسى والألم لما يمر به الشعب الفلسطيني مقدما خالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني، مؤكدًا إدانة مصر كل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح كافة القوانين الدولية، مشددا على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.

وأكد الرئيس السيسي أن القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، متابعًا: "نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة دفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".

تجمعات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية بالإسكندرية

تجمعات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية بالإسكندرية

تجمعات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية بالإسكندرية

تجمعات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية بالإسكندرية

تجمعات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية بالإسكندرية

تجمعات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية بالإسكندرية

تجمعات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية بالإسكندرية