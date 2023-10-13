الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ملحمة حب.. أهالي الإسكندرية: نتضامن مع أهالينا في غزة بالروح والدم (فيديو)

جانب من حملة التبرع
جانب من حملة التبرع بالدم في الإسكندرية

سطر أهالي الإسكندرية ملحمة حب ودعم لأهالي فلسطين اليوم، خلال مشاركتهم في حملة التبرع بالدم التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى أكبر ميادين الإسكندرية، حيث عبر أهالي عروس البحر عن حبهم ودعمهم لأهالي قطاع غزة وفلسطين الحبيبة.

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قال إبراهيم السيد، أحد أهالي الإسكندرية، إنه حرص على التواجد اليوم والمشاركة في حملة التبرع بالدم تضامنًا مع أهالينا في فلسطين، مشيرًا إلى أن كل شخص يجب عليه تقديم ما يستطيع لأشقائنا المصابين في قطاع غزة.

وأضاف لـ"الدستور"، أننا نقدم دمائنا لأهالي فلسطين وهو أقل ما نستطيع تقديمه لهم لمساعدتهم، وندعو الله لهم دائمًا ونبعث لهم رسالة إن شعب مصر معهم بالروح والدم وتحيا مصر دائمًا.

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وأشار على عبد اللطيف، من أهالي الإسكندرية، إلى أنه جاء للتبرع بالدم تضامنًا مع أهالينا في فلسطين، في الأزمة الحالية، داعيًا الله لهم بالنصر في مقاومتهم للاحتلال.

وتابع أن مصر دائمًا داعمة لأشقائها، وان القضية الفلسطينية دائمًا محل اهتمام الحكومة المصرية التي تساند الأشقاء.

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وقالت حور مصطفى، أحد المتطوعين في حملة التبرع بالدم بالإسكندرية، إن اليوم تم تنظيم حملة الإغاثة لأهالينا في فلسطين للتبرع بالدم، مشيرة إلى أن التواجد في منطقتي القائد إبراهيم، وابو العباس والذي شهد إقبال كبير منذ بدء الحملة.

وأضافت لـ" الدستور" أن أهالي الإسكندرية توافدوا على الحملة منذ بدء التواجد، وهي خطوة لمساعدة أهالينا في فلسطين، لذلك كان هناك تشجيع على المشاركة.

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وتابعت أنه منذ أمس بدأ الإعلان عن حملة التبرع بالدم وأماكن تواجدها، إلا أن هناك الكثير من المواطنين بدؤا التفاعل منذ بدء تواجد سيارة التبرع بالدم واللافتات التي تحمل دعم أهالي فلسطين كان التجاوب كبير جدًا على حملة التبرع.

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دعم فلسطين التحالف الوطني حملة التبرع بالدم اهالي الأسكندرية دعم غزة

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