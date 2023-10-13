الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دمنا واحد.. إقبال كبير على حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة بالإسكندرية

جانب من حملة التبرع
جانب من حملة التبرع بالدم في الإسكندرية

توافد العشرات من أهالي الإسكندرية، اليوم، على ميدان القائد إبراهيم، وسط المدينة، للمشاركة في حملة التبرع بالدم التي أطلقها التحالف الوطني للعمل  الاهلي التنموي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية لصالح دعم أهالي غزة تحت شعار " شريان واحد.. اتبرع بالدم لدعم فلسطين".

IMG_20231013_151952

وشهدت كل من منطقتي القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد أبو العباس بمنطقة بحري تمركز سيارات التبرع بالدم وذلك عقب صلاة الجمعة، حيث تجمع الأهالي والشباب حريصين على التبرع بالدم ودعم الشعب الفلسطيني، والتي ازدحمت لإقبال المواطنين على حملة التبرع من كافة الأعمار.

received_1400786280471215

اعتدنا  من الشعب المصري دعم أهالي فلسطين

وقالت ميرفت أحمد أحد منظمي حملة التبرع بالدم اليوم، إن الحملة تضم منطقتين بالإسكندرية القائد إبراهيم وأبو العباس، وذلك من خلال التعاون مع الاتحاد الوطني للعمل  الأهلي التنموي تحت شعار "دمنا واحد"، مشيرة إلى أن الحملة شهدت إقبال وتوافد كبير مستمر من أهالي الإسكندرية وهو ما اعتدنا عليه من الشعب المصري بدعم أهالي فلسطين.

received_280957694837061

وأضافت ل" الدستور" أن حملة التبرع بالدم اليوم مستمرة حتى الخامسة مساءً، مشيرة إلى أن المتبرع يحصل على استمارة ويتم ملئ البيانات، ثم يتم الدخول بالترتيب ويتم عمل فحوصات أولية ثم يتم التبرع، وذلك مع تعريف الأهالي والمارة بالحملة وهدفها وهو دعم الشعب الفلسطيني.

received_1495580101282859

وتضمنت الحملة مشاركة متطوعي حياة كريمة والتحالف الوطني وعدد من المؤسسات الأهلية، فيما أقبل العديد من الأهالي من سوريا وفلسطين وعدد من الدول العربية كما حث المتطوعين الأهالي على التبرع بالدم.

received_543487227943197

دعم الرئيس السيسي لأهالي فلسطين 

كما رفع الشباب محيط القائد إبراهيم صور الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيدًا بدعمه لفلسطين الشقيقه وتأكيده على دعم أهالي غزة.

received_1697083097455546
اهالي الأسكندرية فلسطين التحالف الوطني حياة كريمه حملة التبرع بالدم

مواد متعلقة

أهالى الأقصر يتوافدون على حملات التبرع بالدم دعمًا للفلسطينيين

الطاهرى: حملات التبرع بالدم ترجمت تضامن المصريين مع أهالى غزة

الأكثر قراءة

مسجلًا 1300 قتيل.. الاحتلال الإسرائيلى يعثر على 30 جثة فى مستوطنة "بئيرى"

"القاهرة الإخبارية" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على كادرها وتحمله مسئولية سلامة الطاقم

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

فيلم محمد رمضان "ع الزيرو" يجنى 72 جنيهًا أمس

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

للمرة الثانية.. وزير خارجية بريطانيا يتصل بسامح شكرى بشأن التصعيد فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. وزير خارجية بريطانيا يتصل بسامح شكرى بشأن التصعيد فى غزة

الاحتلال: اعتقلنا 220 فلسطينيًا بينهم 130 ينتمون لحماس منذ بدء "طوفان الأقصى"

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم