دمنا واحد.. إقبال كبير على حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة بالإسكندرية

توافد العشرات من أهالي الإسكندرية، اليوم، على ميدان القائد إبراهيم، وسط المدينة، للمشاركة في حملة التبرع بالدم التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية لصالح دعم أهالي غزة تحت شعار " شريان واحد.. اتبرع بالدم لدعم فلسطين".

وشهدت كل من منطقتي القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد أبو العباس بمنطقة بحري تمركز سيارات التبرع بالدم وذلك عقب صلاة الجمعة، حيث تجمع الأهالي والشباب حريصين على التبرع بالدم ودعم الشعب الفلسطيني، والتي ازدحمت لإقبال المواطنين على حملة التبرع من كافة الأعمار.

اعتدنا من الشعب المصري دعم أهالي فلسطين

وقالت ميرفت أحمد أحد منظمي حملة التبرع بالدم اليوم، إن الحملة تضم منطقتين بالإسكندرية القائد إبراهيم وأبو العباس، وذلك من خلال التعاون مع الاتحاد الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت شعار "دمنا واحد"، مشيرة إلى أن الحملة شهدت إقبال وتوافد كبير مستمر من أهالي الإسكندرية وهو ما اعتدنا عليه من الشعب المصري بدعم أهالي فلسطين.

وأضافت ل" الدستور" أن حملة التبرع بالدم اليوم مستمرة حتى الخامسة مساءً، مشيرة إلى أن المتبرع يحصل على استمارة ويتم ملئ البيانات، ثم يتم الدخول بالترتيب ويتم عمل فحوصات أولية ثم يتم التبرع، وذلك مع تعريف الأهالي والمارة بالحملة وهدفها وهو دعم الشعب الفلسطيني.

وتضمنت الحملة مشاركة متطوعي حياة كريمة والتحالف الوطني وعدد من المؤسسات الأهلية، فيما أقبل العديد من الأهالي من سوريا وفلسطين وعدد من الدول العربية كما حث المتطوعين الأهالي على التبرع بالدم.

دعم الرئيس السيسي لأهالي فلسطين

كما رفع الشباب محيط القائد إبراهيم صور الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيدًا بدعمه لفلسطين الشقيقه وتأكيده على دعم أهالي غزة.