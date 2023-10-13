الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير على انتخابات نقابة الأطباء فى الإسكندرية

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء بالإسكندرية

شهدت انتخابات نقابة أطباء الإسكندرية، الخاصة بالتجديد النصفي 2023، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا في الساعات الأولى من الانتخابات التي انطلقت في الساعة 9 صباحًا بنادي أطباء الإسكندرية- سابا باشا على البحر.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الخامسة من مساء اليوم الجمعة، وذلك لاختيار النقيب و6 من أعضاء المجلس من خلال عملية التصويت السري تحت إشراف قضائي كامل.

وقالت الدكتورة مها غانم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء بالإسكندرية، إن عملية التصويت تجري في 9 لجان فرعية وتحت إشراف قضائي كامل برئاسة المستشار أحمد عبدالستار.

وأضافت غانم في تصريحات صحفية اليوم، أن إجمالي عدد الجمعية العمومية من لهم حق التصويت بالانتخابات يصل إلى 28 ألفًا و816 ناخبًا.

منافسة 5 مرشحين

وتشهد الانتخابات منافسة 5 مرشحين على مقعد النقيب وهم الدكتور عبدالمنعم فوزي، والدكتورة أميرة أبوالعلا، والدكتور عصام يوسف، والدكتور ياسر قشطة، والدكتور أحمد يوسف.

بينما يتنافس على مقاعد أعضاء مجلس النقابة «تحت السن» 7 مرشحين، وهم: الدكتور حاتم حمادة، والدكتور محمد حسن، والدكتورة أسماء خليفة، والدكتور مينا أسامة، والدكتورة آمال مبروك، والدكتور إبراهيم الطحان، والدكتور محمد لولبي.

كما يتنافس 7 مرشحين على ثلاثة مقاعد فوق السن، وهم الدكتور محمد أبوجبل، والدكتور أشرف شريرة، والدكتور ماجد نشأت، والدكتور أحمد صبري، والدكتورة دعاء جنينة، والدكتور أشرف عرفات، والدكتور حسن عبدالرحمن.

وكانت قد دعت النقابة العامة للأطباء جميع أعضاء جمعيتها العمومية للمشاركة في الانتخابات، بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وذلك لاختيار النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات ونصف مجالسها في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وإذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

انتخابات نقابة الأطباء بالإسكندرية
انتخابات نقابة الأطباء بالإسكندرية
انتخابات نقابة الأطباء بالإسكندرية
انتخابات نقابة الأطباء بالإسكندرية
انتخابات نقابة الأطباء بالإسكندرية
انتخابات نقابة الأطباء بالإسكندرية
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