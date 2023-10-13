17 طبيبًا يخوضون انتخابات نقابة الأطباء فى دمياط

يتنافس اليوم 17 طبيبًا في انتخابات مقاعد نقابة الأطباء بمحافظة دمياط، حيث انطلقت الانتخابات منذ التاسعة صباحًا وسط إقبال متوسط.

ويتنافس على مقعد نقيب أطباء محافظة دمياط كل من الدكتور أشرف العزب والدكتور أحمد البلتاجي بعد أن تم رفض الطعن المقدم على الدكتور أشرف العزب.

وعلى مقاعد نقابة أطباء دمياط فوق السن يتنافس ٨ مرشحين هم الدكتور إبراهيم العاصي والدكتورة إيناس ضيف والدكتور جمال الزيني والدكتور خالد الوشاحي والدكتور خالد بصل والدكتورة لميس السقا والدكتورة وفاء الحسيني والدكتور وليد أبوالخير.

وعلى مقاعد نقابة الأطباء تحت السن يتنافس ٧ أطباء هم الدكتور أكرم عوف والدكتورة فجر زهيري والدكتور كمال سلامة والدكتور محمد إبراهيم عزب والدكتور محمد الهجرسي والدكتور محمود سالم والدكتور محمود نجيب مشعل عضو مجلس النواب.

وانتخابات نقابة الأطباء فردية وليست قوائم تتم في مكتبة مصر العامة بدمياط.