الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توقيع الكشف الطبى على 1120 مواطنًا فى قافلة طبية بدمياط

قافلة طبيه دمياط
قافلة طبيه دمياط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، إنه تم إطلاق قافلة بعزبة ٨ بمركز كفر سعد، خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطة شهر أكتوبر الجارى، حيث تردد عليها ١١٢٠ مواطنا، وتم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٤ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة  لعدد ٥ حالات، بالإضافة إلى إجراء ٢٦٨ تحليل معملى وفحص ١٢حالة بالأشعة و٣٤حالة أخرى بالسونار.

 

كما قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة  في دمياط، بالمرور المفاجئ على مستشفى دمياط العام، يرافقه لجنة من المكتب الفنى ومديرى الإدارات الفنية بمديرية الصحة، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى. 

وتفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، موجهًا بتعزيز عدد الأطباء في بعض التخصصات الطبية بالاستقبال، مع التأكيد على أهمية سرعة التعامل مع الحالات المرضية بالقسم.

كما تم التأكيد على التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، وتم التأكيد على استكمال كافة الأطباء للنوبتجية والسهر المحددة لهم وفقًا لقانون المهن الطبية.

كما تابع وكيل الوزارة،  توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، أيضًا تفقد الأقسام الداخلية في محافظة دمياط.

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