الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مرورية مفاجئة على المستشفيات الحكومية بدمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام د.السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالمرور المفاجئ على مستشفى دمياط العام يرافقه لجنة من المكتب الفنى ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية؛ لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، موجهًا بتعزيز عدد الأطباء في بعض التخصصات الطبية بالاستقبال مع التأكيد على أهمية سرعة التعامل مع الحالات المرضية بالقسم.

كما تم التأكيد على التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، وتم التأكيد على استكمال الأطباء للنوبتجية والسهر المحددة لهم وفقًا لقانون المهن الطبية.

وتابع وكيل الوزارة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تفقد الأقسام الداخلية، كما تابع الأجهزة الطبية والوقوف على وجود أى أعطال بالمستشفى وصيانتها.

وأكد وكيل وزارة الصحة أهمية الصيانة الدورية للأجهزة، واتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى حرصًا على سلامة وامن المرضى.

وصرح الخليل شريف، مدير ادارة المتابعة بأنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور على المستشفيات بدمياط حيث تم متابعة الانضباط الاداري وتواجد الاطقم الطبية على رأس العمل بهذا التوقيت، بناء على توجيهات د.السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط باستمرار المرور على المستشفيات على مدار الساعة.

إضافة إلى ذلك تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين وأدوات السلامة والصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافه وتقديم الخدمة للمرضى، وتم المرور على مستشفى كفر سعد المركزي ومستشفى كفر البطيخ المركزي ومستشفى ميت أبوغالب المركزي في المستشفيات الحكومية في محافظة دمياط الجديدة.

صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط قوافل 10 عيادات طبية

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