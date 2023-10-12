إحالة 8 موظفين فئ مدرسة بدمياط إلى التحقيق في جولة لمحافظ الإقليم

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية لمدرستى اللغات الرسمية والثانوية التجارية المشتركة، لمتابعة سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.



تفقدت " المحافظ " الفصول للاطمئنان على انتظام اليوم الدراسى، وتواصلت مع المعلمين والطلاب، كما أكدت على ضرورة متابعة انضباط الطلاب، مشددة على مراجعة أعمال الصيانة والاهتمام بمستوى النظافة وتعزيز قيم الانتماء لدي الطلاب، وأيضًا تحقيق الانضباط الإدارى للعاملين.

وقام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، وتبين خروج ٧ من العاملين بمدرسة الثانوية التجارية بدون إذن، تمت أحالتهم إلى التحقيق، وأيضًا تحويل مسئول الدفاتر بالمدرسة للتحقيق لعدم قيامه بالشطب على المتغيبين، كما قررت " المحافظ " إحالة معلمة بمدرسة اللغات للتحقيق، لتعاملها بشكل غير لائق مع الطلاب..



شهدت "الدكتورة منال عوض"، توزيع أدوات تعليمية لمدرسة النور للمكفوفين بشطا، مقدمة من جمعية تكاتف للتنمية، فيما وقد تم توزيع مكتبات برايل كبيرة ومكتبات برايل وسط، أيضًا عدادات حسابية برايل، وكذلك آلات حاسبة ناطقة وأوراق برايل.



وعلى جانب آخر،، تفقدت " المحافظ " المدرسة التى تضم ١٣ فصل دراسى باجمالى ٥٠ طالب وطالبة، وتابعت سير العملية التعليمية، وحرصت على التواصل مع الطلاب والمعلمين، كما أكدت حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للمدرسة.