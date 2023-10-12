الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة 8 موظفين فئ مدرسة بدمياط إلى التحقيق في جولة لمحافظ الإقليم

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية لمدرستى اللغات الرسمية والثانوية التجارية المشتركة، لمتابعة سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
 

تفقدت " المحافظ " الفصول للاطمئنان على انتظام اليوم الدراسى، وتواصلت مع المعلمين والطلاب، كما أكدت على ضرورة متابعة انضباط الطلاب، مشددة على مراجعة أعمال الصيانة والاهتمام بمستوى النظافة وتعزيز قيم الانتماء لدي الطلاب، وأيضًا تحقيق الانضباط الإدارى للعاملين.

 

وقام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، وتبين خروج ٧ من العاملين بمدرسة الثانوية التجارية بدون إذن،  تمت أحالتهم إلى التحقيق، وأيضًا تحويل مسئول الدفاتر بالمدرسة للتحقيق لعدم قيامه بالشطب على المتغيبين، كما قررت " المحافظ " إحالة معلمة بمدرسة اللغات للتحقيق، لتعاملها بشكل غير لائق مع الطلاب..
 

شهدت "الدكتورة منال عوض"،  توزيع أدوات تعليمية لمدرسة النور للمكفوفين بشطا، مقدمة من جمعية تكاتف للتنمية، فيما وقد تم توزيع مكتبات برايل كبيرة ومكتبات برايل وسط، أيضًا عدادات حسابية برايل، وكذلك آلات حاسبة ناطقة وأوراق برايل.
 

وعلى جانب آخر،، تفقدت " المحافظ " المدرسة التى تضم ١٣ فصل دراسى باجمالى ٥٠ طالب وطالبة، وتابعت سير العملية التعليمية، وحرصت على التواصل مع الطلاب والمعلمين، كما أكدت حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للمدرسة.

تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط

مواد متعلقة

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ضبط 36 وصلة مياة مخالفة خلال حملة مكبرة في دمياط الجديدة

لدعم الطلاب ذوي الهمم.. جامعة دمياط تنظم دورة لإعداد أعضاء هيئة تدريس

ننشر الموقف التنفيذي لتطوير ديوان عام محافظة دمياط

محافظ دمياط تتابع أعمال تطوير المناطق غير المخططة

أماكن لذوي الهمم.. تطوير مشروع اللسان في رأس البر بدمياط

وكيل تعليم دمياط يتابع سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة

محافظ دمياط تعلن شروط مسابقة المبدع الصغير احتفالًا بذكرى النصر

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

الحكم على اليوتيوبر المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكى 25 أكتوبر

مقتل عمدة قرية فى الدقهلية متأثرًا بإصابته بطلقات نارية على يد مجهولين

عصر الاحتراف.. مرشحة سابقة بانتخابات الزمالك تعلن انتمائها للغريم التقليدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى