ضبط 36 وصلة مياة مخالفة خلال حملة مكبرة في دمياط الجديدة

وجه جهاز مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة لإزالة وصلات المياة الغير قانونية بالمدينة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحفاظ على المرافق بالمدن الجديدة، بمواصلة أعمال الرصد والمتابعة واسترداد حق الدولة والحفاظ على المرافق العامة.

وفي هذا السياق، وجهت وحدات الحى الثانى والسادس بمعاونت ادارتى الامن والتنمية والتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، حملة مكبرة أسفرت عن فصل 36 وصلة خلسة وضبط 6 ماتور ورفع 2 عداد مياة، إضافًة إلى تحصيل بعض المديونيات والمتاخرات بالمنطقة.