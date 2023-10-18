حسام الخولي: ما يحدث في فلسطين إبادة جماعية

قال حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، إنّ ما يحدث في فلسطين إبادة جماعية ولم يكن يتخيل أحد أن يصل الأمر إلى هذا الحد، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث أمام الشعب والعالم مثلما يتحدث في الغرف المغلقة وكان واضحًا في كلمته أمام الشعب اليوم، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية لن يتم حلها إلا بحل عادل.

وأضاف الخولي، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة التاريخية والتي تعتبر سابقة لمجلس الشيوخ؛ لمناقشة الاعتداءات الغاشمة للكيان الصهيوني على قطاع غزة والتي كان آخرها قصف المستشفى الأهلي المعمداني، أنّ القضية الفلسطينية في دمنا وروحنا، وما حدث بعد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورفضه للتهجير ومخاطبة الشعب المصري والعالمي أنه لا مجال للتفريط في شبر في سيناء، رأينا الشباب المصري يسارع للتبرع بالدم.

ووجه الخولي، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل الجميع فخورين وهو يتحدث بتلك الصراحة، مثمنًا خروج الشعب إلى الميادين والذي عبر عنه الرئيس السيسي في كل كلماته، مشيرًا إلى أن الـ100 مليون مصري في تلك القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري، واحد، وتنزاح كل الخلافات السياسية والاقتصادية، والجميع خلف القيادة السياسية.