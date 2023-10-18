"أبوشقة": موقف مصر شعبًا وقيادة واضح وصريح وحدودها وأمنها خط أحمر

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إنّ الأعمال العدوانية الغاشمة التي تتنافى تمامًا مع ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن موقف مصر شعبًا وقيادة واضح وصريح، تجاه الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من انتهاكات، والدولة المصرية تريد فقط الأمن والسلام.

وأضاف أبوشقة، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة التاريخية والتي تعتبر سابقة لمجلس الشيوخ؛ لمناقشة الاعتداءات الغاشمة للكيان الصهيوني على قطاع غزة والتي كان آخرها قصف المستشفى الأهلي المعمداني، إن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر أمر مرفوض، وحدود مصر وأمنها خط أحمر لا تهاون فيه، مشددًا على أهمية الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولتين.

ولفت إلى أن الاحتلال مهما طال أمده لا يرتب له حقوقًا وسيادة، متابعًا: "إسرائيل تتخيل أنها يمكنها أن تستولى على الأراضي الفلسطينية، بما تفعله الآن من إبادة وحرب جماعية، وهذا أمر غير صحيح".

وناشد المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية القيام بواجبها لحماية شعب فلسطين، معلنًا عن تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قول أو فعل أو إجراءات للمحافظة على سلامة وأمن الأراضي المصرية والحقوق الفلسطينية.