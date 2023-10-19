"ضد التهجير".. طلاب الجامعات يتظاهرون لمساندة أشقائهم الفلسطينيين

أعلنت الجامعات المصرية عن دعمها وتأييدها موقف مصر والقيادة السياسية بشأن أحداث غزة والقضية الفلسطينية، مؤكدة دعمها الكامل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية، ورفضها التهجير القسرى للفلسطينيين.

وخرج الآلاف من طلاب الجامعات فى مظاهرات حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تتضامن مع أهالى قطاع غزة، وتدعو المجتمع العالمى إلى القيام بواجباته ودعم القضية الفلسطينية وإنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد «الخشت» تضامن جامعة القاهرة مع المواقف الوطنية الشجاعة التى اتخذتها الدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسى، تجاه أحداث غزة.

ونظم مئات الطلاب من جامعة القاهرة وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية، تنديدًا بالعدوان الصهيونى وما حدث بالمستشفى الأهلى المعمدانى، وما يقوم به الاحتلال فى قطاع غزة من مذابح.

كما طالبوا بفتح المعبر لمرور الإعانات الخاصة بشعب فلسطين، ومنع تهجير الفلسطينيين من أرضهم للحفاظ على القضية.

من جهته، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تأييده موقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية فى كل الإجراءات والتدابير التى تتخذها، دعمًا للقضية الفلسطينية وحماية سيادة الدولة المصرية.

ونظم العشرات من طلاب جامعة حلوان مسيرة حاشدة داخل الحرم الجامعى، للتنديد بالاحتلال الإسرائيلى وما يرتكبه من جرائم، وللتضامن مع الشعب الفلسطينى بعد الانتهاكات التى تعرض لها قطاع غزة من قتل الأبرياء العزل.

كما خرج العديد من المظاهرات من كليات جامعة عين شمس المختلفة للتنديد بالعدوان السافر على الأشقاء الفلسـطينيين، ولدعم الموقف الرافض لتهجيرهم واحتجاجًا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وتأييدًا لموقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى من القضية الفلسطينية.

وردد الطلاب هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطينى، منها: «القدس عربية»، و«الفلسطينيين أصحاب الأرض» و«عاشت فلسطين» و«لا للإبادة الجماعية للفلسطينيين» مع رفعهم علم فلسطين.

وفى المنوفية، أعلن مجلس جامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة باسم جميع أبناء ومنسوبى الجامعة عن تأييده الكامل لمواقف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لحماية أمن الدولة المصرية ودعمه تجاه وقف المأساة الإنسانية والأوضاع الإقليمية الراهنة بالأراضى الفلسطينية.

وأكد مجلس الجامعة- فى بيان- تأييده الكامل لإدانة مصر والقيادة السياسية ضد جميع الأعمال العسكرية للاحتلال الإسرائيلى التى تستهدف المدنيين، ويدعم مجلس الجامعة جميع الإجراءات التى تتخذها القيادة السياسية فى هذا الصدد.

وفى الدقهلية، تواصل جامعة المنصورة حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين بالتعاون مع مديرية الصحة بالدقهلية وبعض مؤسسات المجتمع المدنى، والتى بدأت من يوم السبت الماضى وتستمر لمدة أسبوع، وشهدت الحملة إقبالًا كبيرًا من الطلاب، لمساندة ودعم الأشقاء فى فلسطين.

كما أدانت جامعة مصر للمعلوماتية، الأحداث الدامية والمجازر البشرية والجرائم المخالفة لجميع القيم الإنسانية، التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق والأراضى المقدسة وقصفها مستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة، والذى أدى لاستشهاد المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابين، مما يجعل هذه الجرائم تتجاوز كل الخطوط الحمراء للقانون الدولى.

وأعلن أعضاء أسرة جامعة مصر للمعلوماتية، عن تأييد مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمساندة القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى مصر والأردن.

وفى الإسماعيلية، احتشد الطلاب بجامعة قناة السويس من جميع الكليات فى مسيرة طلابية لدعم القضية الفلسطينية، وذكرت جامعة قناة السويس، أن ميدان النجمة داخل الحرم الجامعى شهد انطلاق أفواج من الطلاب والقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس لدعم القضية الفلسطينية فى مسيرة تضامنية عقب قصف مستشفى المعمدانى الذى أسفر عن استشهاد نحو ٥٠٠ شهيد من الأطفال والكبار فى واقعة ندد بها المجتمع الدولى.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أن الكلمة القوية التى ألقاها الرئيس السيسى لدعم القضية الفلسطينية، التى أعلن خلالها بكل وضوح الموقف المصرى القوى والحاسم فى دعم الفلسطينيين، حيث عبر الرئيس عن رفض المصريين تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن ملايين المصريين على استعداد للدعم، ونحن الآن نعلن عن تأييدنا لموقف الرئيس السيسى الذى يمثل رأى كل مصرى.